Siniaková s Krejčíkovou končí, prohrály na US Open v semifinále

Dvaadvacetileté české tenistky letos triumfovaly na Roland Garros a ve Wimbledonu. Na US Open je tak dělily dvě výhry od třetího grandslamového titulu v řadě, čímž by zopakovaly svůj juniorský deblový úspěch z roku 2013.

Tři grandslamové deblové tituly v sezoně naposledy získaly americké sestry Serena a Venus Williamsovy v roce 2009. Vyhrát v Paříži, Londýně i v New Yorku jako poslední dokázaly v roce 1998 Jana Novotná se Švýcarkou Martinou Hingisovou.

"Jsme spíš zklamané než pyšné. Chtěly jsme vyhrát V obou setech jsme byly blízko a uteklo nám to o pár míčků. Nedá se nic dělat, snad to vyjde příští rok," řekla Krejčíková. "Na začátku sezony jsme o tom ani nepřemýšlely, jen jsme hrály jako tým. Najednou máme dva grandslamy, což je super," řekla Siniaková.

Utkání se na dvorci Louise Armstronga hrálo kvůli dešti pod zataženou střechou a Češky se těžko vyrovnávaly s výborným servisem soupeřek. V utkání měly jen dva brejkboly, ale Vandewegheovou ve druhé sadě o podání nepřipravily.

V prvním setu přišla o servis Krejčíková za stavu 4:5 poté, co při třetím setbolu zkazila bekhend. Ve druhém Češky odvrátily první mečbol v desáté hře a v tie-breaku další dva. Ten druhý se štěstím Siniaková, která trefila smeč rámem, ale míč přistál na zadní lajně. Při čtvrtém mečbolu už na volej Bartyové nestačila reagovat.

"Bylo tam plno nádherných výměn. Víc se ale nepodařilo, ony si to uhrály. Vždy nám chyběly dva míče," povzdechla si Krejčíková. "Obě servírují dobře i hrají výborně na síti. Byly jsme pod tlakem, ale snažily se dělat maximum," dodala Siniaková.

Willamsová ve finále proti Ósakaové

Serena Williamsová je podeváté ve finále US Open a v sobotu bude útočit na čtyřiadvacátý grandslamový titul. Šestinásobná vítězka newyorkského turnaje v letošním semifinále deklasovala Lotyšku Anastasiji Sevastovovou za hodinu a pět minut 6:3 a 6:0. V boji o titul se Williamsové postaví dvacetiletá Japonka Naomi Ósakaová, která je po výhře v druhém semifinále nad Madison Keysovou z USA 6:2, 6:4 poprvé v grandslamovém finále.

Šestatřicetiletá Williamsová začala jako ve čtvrtfinále proti Karolíně Plíškové pomaleji a přišla o podání v první hře a prohrávala 0:2. Od té doby ale pod zataženou střechou centrkurtu dominovala, tlačila se k síti a už ztratila jen jeden game.

"Je to skutečně pozoruhodné. Po porodu jsem sotva chodila a hýbala se a po roce hraju druhé finále," řekla Williamsová, která loni během US Open porodila dceru Olympii a letos se úspěšně vrátila. Po rozpačitém úvodu v březnu hrála finále ve Wimbledonu a nyní je v boji o titul i na US Open.

Ve finále je Serena Williamsová poprvé od roku 2014, kdy na US Open slavila šestý vavřín. Letošním triumfem by získala již čtyřiadvacátý grandslamovou trofej, čímž by vyrovnala rekord legendární Australanky Margaret Courtové.

Naomi Ósakaová je poprvé v grandslamovém finále • Foto Reuters / Danielle Parhizkaran-USA TODAY SPORTS

"Jsem pořád na vzestupu, ještě nejsem na vrcholu. Sice už nejsem mladé kuře, ale věřím, že mám před sebou pořád zářnou budoucnost," řekla Williamsová.

Ósakaová dokázala v utkání s Keysovou odvrátil všech třináct brejkbolů. "Moc jsem toužila si zahrát se Serenou," řekla Japonka, proč si dokázala pokaždé udržet servis. Soupeřce vzala podání třikrát a vyhrála po hodině a půl.

"Vždycky, když jsem měla brejkbol, tak vytáhla eso, vítězný úder nebo něco podobného. Bojovala jsem, ale ona hrála výborně," ocenila Keysová.

V Indian Wells letos Ósakaová získala první titul na okruhu WTA a nyní premiérově zdolala i Keysovou. "Cítím se zvláštně, protože ona je skvělá hráčka a porazit jí mi přijde až neuvěřitelné. Ještě se viditelně třesu," řekla Ósakaová.

Výsledky:

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

S. Williamsová (17-USA) - Sevastovová (19-Lot.) 6:3, 6:0,

Ósakaová (20-Jap.) - Keysová (14-USA) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - semifinále:

Bartyová, Vandewegheová (13-Austr./USA) - Krejčíková, Siniaková (1-ČR) 6:4, 7:6 (8:6),

Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Stosurová, Čang Šuaj (Austr./Čína) 6:4, 7:6 (7:4).