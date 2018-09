Trenérka o Plíškové i Hrdličkovi: Podporoval ji, ale musel se cítit strašně

Při US Open absolvovala složitý dvojboj. Coby komentátorka a reportérka ESPN pobíhala ve společenských šatech a střevících po Flushing Meadows. Vedle plnění televizních povinností chtěla být co nejvíc nablízku i Karolíně Plíškové. Pro US Open jí sice sjednala trenérský záskok Conchitu Martinézovou, ale chtěla i svými radami co nejvíc pomoci. „Mám hyperaktivní povahu, dělám milion věcí, ale v práci jsem pozitivní, vidím lepší stránku věcí,“ líčila Stubbsová, jak se snažila povzbudit českou hráčku.

Asi se vám to povedlo. Plíšková tvrdí, že se jí vrátila radost z tenisu. Je pro ni klíčová?

„Stoprocentně. Především při tréninku. Aby byla soustředěná, šťastná, nadšená. Já i Conchi milujeme tuhle hru, pořád se pohybujeme v tomto prostředí. Myslím, že lásku k tenisu přenášíme i na ni. Díky ní v přípravě doběhne o pár míčů víc, zůstane na kurtu o pár minut déle, víc přemýšlí o řešení výměn. Je na sebe strašně přísná, má vysoké cíle. Vím, že od ní v Česku hodně čekáte. Na všechny vaše holky je velký tlak. Jste tak malý národ, ale v tenisovém světě velmi slavný. I proto se možná u vás ztrácí radost ze hry. Pokud si tenis neužíváte, vedete opravdu těžký život. Při zápasech potřebujete občas chytit jiskru, což cvičíme i v tréninku.“

Jak náročné ale bylo pro Karolínu soustředit se na US Open poté, co jí o víkendu zemřel tchán?

„Michalův táta byl vážně nemocný. Tu smutnou událost očekávali. Otázka zněla jen: Kdy? Ta zpráva bohužel přišla v neděli. Kája byla ráda, že nad Bartyovou vyhrála a aspoň maličko hrozný den Michalovi vylepšila. Každý, kdo ztratil rodiče, ví, jak bolestná je to věc. Michal strávil s tátou v minulých týdnech hodně času, proto nedoprovázel Karolínu v Cincinnati a New Havenu. Ale jsem si jistá, že pro něj bylo svým způsobem těžké být tady a ne doma s jeho rodinou. Podporoval tu Karolínu, i když se musel cítit strašně.“

Většinu roku cestujete, daleko od příbuzných a kamarádů. Je v tomhle tenisový život neúprosný?

„Ano, žena Johna Isnera očekává děťátko, takže on byl připraven kdykoliv vystartovat za ní, klidně uprostřed turnaje. Vzpomeňte si na Dominiku Cibulkovou, která předloni kvůli svému tažení ve Wimbledonu málem nestihla vlastní svatbu. Někdy je to těžké.“

Karolínin manžel je zároveň jejím manažerem. Jak podle vás fungují takové vztahy v tenise?

„Kája a Michal to zvládají výborně. Napadá mě i případ Mary Joe Fernandezové, která si vzala svého agenta Tonyho Godsicka. Kája zjevně svému choti věří a on ji zbožňuje a ochraňuje, takže proč by jim to neklapalo?“

RENNAE STUBBSOVÁ (AUSTRÁLIE) Narozena 26. března 1971 v Sydney (47 let) Profesionální tenistkou 1992-2011 Nejvýš v deblovém žebříčku 1. (3 týdny v roce 2000) Grandslamové tituly 4 debl + 2 mix Deblové tituly celkem 60 Prize money 5,2 milionu dolarů (115, 6 milionu korun)

Profesionální tenistkou jste byla skoro dvacet let, nyní se živíte komentováním zápasů. Co vás napadlo, když vás Karolína v létě oslovila?

„Ó, děvče... Zrovna teď mám tolik práce. Ale předtím jsem si říkala, že by mohla zavolat. Nevypadala na kurtu šťastně. Když se vám nedaří, zpravidla se ozvete lidem, kteří vám v minulosti pomohli. Tak mi brnkla a zeptala se, jestli jsem volná. Pro ni vždycky udělám, co je v mých silách, protože ji mám ráda jako člověka. Povídám: Dej mi chvilku, ať zjistím, co mi můj televizní kontrakt dovolí. Něco určitě provedeme.“

Ivan Lendl tvrdí, že musí najít ideálního klienta, aby se nechal najmout. Klaplo vše mezi vámi a Karolínou?

„Jistě. Je uvolněná a pohodová holka, která je ve sportu na sebe tuze přísná. Já jsem opak. Mám hyperaktivní povahu, dělám milion věcí, ale v práci jsem pozitivní, vidím lepší stránku věcí. Máme se rády a uznáváme se. Jsme přítelkyně. Vidím, v čem se může zlepšit, takže k sobě pasujeme parádně. Každé holce z top 10 bych uměla dát užitečné tipy, dokázala bych jí pomoct, ale musely by mi naslouchat… Jako Kája.“

Jak je obtížné skloubit práci pro televizi s koučováním?

„Není to snadné. Mám závazky vůči ESPN. Komentuju ženské zápasy, takže se dostávám do konfliktu zájmů. Musím být opatrná a doufám, že mě hráčky stále uznávají jako analytičku a reportérku. Samozřejmě si přeju, aby se Karolíně dařilo, ale udržuju vztahy taky s ostatními tenistkami, balancuju na hraně. Proto jsem sem pozvala Conchitu (Martinézovou). Sami víte, jak jsme na grandslamech zaneprázdnění. Nevěděla jsem, kolik času jí budu moct věnovat při tréninku, při taktické poradě na zápasy. Sama se potřebuju připravovat na komentování, dělám rozhovory na kurtu. Nechtěla jsem, aby si myslela, že ji nechávám ve štychu.“

A tak jste zavolala Conchitě, že?

„Je kamarádka a jako koučce jí nesmírně věřím. Znám ji osobně, vedla mě na půl úvazku v závěru mé kariéry. Znám styl její práce. Vím, jaké jsou její přednosti, což je vášeň pro tenis a pro tvrdou práci. Conchi dokáže přispět drobnými postřehy a tipy.“

Hodně jste se při plnění různých povinností naběhala po areálu US Open?

„To si pište! Pár utkání jsem sledovala od plotu, jen z přátelství. Conchi tady byla hlavní Karolínin kouč. Občas jsem v šatech přiběhla i na tréninkový dvorec a lidi na mě zírali. Snažila jsem se s Kájou trávit co nejvíc času před zápasy i po nich.“

Všimla jste si, jak v New Yorku ožila?

„Jo! Miluje nakupování na Manhattanu. Na Páté avenue se může odměnit za každou výhru... Je vidět, že se jí město líbí. Že na ni působí jeho energie. Já teď v New Yorku žiji, taky to tu mám ráda.“

Zdá se, že na vás Plíšková dá. Na US Open se snažila častěji chodit na síť. Dělá vám radost?

„Ano! Jsem na ni pyšná. Nechci z ní dělat síťařku. Chci jen, aby šla dopředu a zakončovala výměny dřív. Není běžkyně, která sbírá body po dvacetiúderových výměnách. Pohybuje se lépe, než si lidé myslí, přesto by se měla pohybovat spíš dopředu než vzadu ze strany na stranu jako Halepová nebo Wozniacká. Chci, aby přemýšlela, kdy a jak má vyrazit vpřed, aby pokryla co největší prostor na síti, v čemž jsem já byla zatraceně dobrá. Byla by pecka, kdyby se mi ji povedlo ovlivnit tímhle způsobem. A ano, vidím, že se snaží. Říkám si: Ou! A ona na mě mrkne se zaťatou pěstí. Poslouchá mě, skvěle reaguje na všechno, co jí s Conchitou říkáme, což je báječné. Mám štěstí, protože s Kájou se velice snadno domluvíme.“

Plíšková prahne po grandslamovém titulu. Jak blízko mu, podle vás, je?

„Na US Open ji předloni dělily tři vyhrané servisy od titulu. Když se ocitla takhle blízko, vedla ve třetím setu 3:1 nad Kerberovou, pravděpodobně si myslí, že ho na Ashe Stadium nechala ležet. Myslím si, že finále měla tehdy vyhrát. Komentovala jsem ho. Nepochybuju, že může Kája grandslam vyhrát, vždyť posledních sedm mělo sedm různých vítězek. Byla světovou jedničkou, vyhrála spoustu turnajů, příští krok je jasný. Není horší než Ostapenková, Stephensová, Halepová... Všechny porazila, takže určitě je s grandslamem na řadě.“

Považujete ji v současné době za nejlepší tenistku bez grandslamového poháru?

„Ano, možná společně s Madison Keysovou. V historii byla spousta skvělých hráček, které na grandslam nedosáhly. Neměly bychom ženy soudit jen podle toho. Ale já pevně věřím, že Kája aspoň jeden titul získá.“

Budete jí v tom nadále pomáhat? Sama tvrdí, že by ráda dál spolupracovala s vámi i Martinézovou.

„Poletím s Karolínou na asijskou šňůru, do Wu-chanu, Pekingu a pak doufejme do Singapuru na Turnaj mistryň. Potom si musíme sednout a domluvit se, co provedeme dál. Zatím nevíme, ale ujasnily jsme si, jakou cestou by se v tenise měla ubírat, ať ji povedu já, Conchi nebo někdo jiný. Myslím, že mi důvěřuje. Třeba doporučením Conchity jsem si u ní zase šplhla. Kája s ní byla velice spokojená. Takže věřím, že dá na moji radu.“

Kdyby chtěla vás, byla by pro vás práce pro ni prioritou?

„Podívejte, peníze vládnou světu. Angažmá v televizi je dlouhodobá záležitost. V trenérské branži jste jako na kolotoči. Jak jsem řekla, jsem v citlivé situaci. Takže uvidíme. Například Darren Cahill je v lepší pozici - vede Halepovou a komentuje chlapy. Kdyby mě nechali dělat mužské zápasy, mohla bych dva úvazky skloubit. Ale sednu si se šéfy z ESPN, vyslechnu si jejich představu. A uvidíme.“

Jedno australsko-české spojení už se v tenisovém světě osvědčilo, když Ivana Lendla trénoval...

„... Tony Roche, ano. I proto jsme s Ivanem kamarádi. Kdykoliv se potkáme, pobavíme se. Ví, že naše povahy - australská a česká - spolu mohou dobře fungovat. On je takový upřímný, jak jistě víte. Tady ke mně přišel po tréninku a povídá: Ó, tak ty se teď moříš s tou bláznivou Češkou, že jo? A já odpověděla: Jo, ale díky bohu není bláznivá.“