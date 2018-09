Zabiju tě, tenisák ti nacpu do krku! Serena řádila už dřív, může za video?

Její hysterické scény pokazily soupeřce životní triumf a rozdělily fanoušky. Serena Williamsová předvedla ve finále US Open s Japonkou Naomi Ósakaovou výstup, při kterém několikrát spílala rozhodčímu a navrch přidala obecné obvinění ze sexismu. Na svém milovaném domácím turnaji nicméně neřádila poprvé. Připomeňte si tři neméně excesy Sereny Williamsové z US Open.

Stav semifinále je 6:4, 6:5 a 30:15 pro Kim Clijstersovou. Serena vyšle druhé podání, při kterém čárová rozhodčí zahlásí chybu nohou, tedy přešlap základní čáry. Výrok znamená dvojchybu a dva mečboly pro Belgičanku. Rozzuřené Sereně nabíhají svaly na pažích, když vzteky třímá tenisák a gestikuluje k čárové sudí. „Přísahám bohu, že kur.. vezmu tenhle zkurv… tenisák a nacpu ti ho do tvýho zkurv… krku. Slyšíš to? Přísahám bohu! Zabiju tě!“ Za své chování dostává trestný fiftýn, čímž „proměňuje“ mečbol za soupeřku. Později za své chování dostává pokutu 175 000 dolarů.

2011: Rozhodčí je mimo

Rok 2011 a finále proti Samantě Stosurové a další z výbuchů Sereny Williamsové • Foto Profimedia.cz

Při finále proti Sam Stosurové dostala od hlavní rozhodčí Evy Asderakiové z Řecka napomenutí za to, že zakřičela „come on“ do výměny, tedy ještě před tím, než soupeřka odehrála míček. A byla z toho další tiráda. O to intenzivnější, že Williamsová si spletla Řekyni s Louis Engzellovou, jež před dvěma lety rozhodovala semifinále s Clijstersovou. „Jestli se někdy potkáme, nedívej se na mě, protože jsi úplně mimo! Jsi nesnášenlivá ženská, nehezká uvnitř… A to si nikdy nestěžuju! Proč mě napomínáš za to, že vyjadřuji, kdo jsem?“ Společným znakem všech čtyř incidentů včetně toho letošního je, že Serena zápasy prohrála.