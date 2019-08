US Open 2019 | Berdych padl s 394. hráčem světa, Plíšková i Muchová Slaví | iSport.cz

Jenson Brooksby v zápase 1. kola US Open proti Tomáši Berdychovi • ČTK/AP

Karolína Plíšková postoupila do 2. kola grandslamového US Open, v duelu s Terezou Martincovou se ale hodně trápila a vyhrála dvakrát 7:6. • Reuters

Na grandslamech Berdych prohrál dvakrát za sebou v 1. kole podruhé v kariéře. Poprvé se mu to stalo před 15 lety na Roland Garros a ve Wimbledonu. • ČTK/AP

Někdejší čtvrtý hráč světa Tomáš Berdych, kterého v poslední době trápila zranění a letos hrál teprve devátý turnaj, v New Yorku prohrál s domácím kvalifikantem Jensonem Brooksbym 1:6, 6:2, 4:6 a 4:6. • ČTK/AP

Tomáš Berdych vypadl na US Open stejně jako ve Wimbledonu v 1. kole. V New Yorku prohrál s domácím Jensonem Brooksbym (394. hráč na žebříčku ATP) 1:6, 6:2, 4:6 a 4:6. Karolína Plíšková se v duelu s Terezou Martincovou hodně trápila a vyhrála dvakrát 7:6, Karolína Muchová porazila dvakrát 6:4 Kazašku Rybakinovou. Do hry půjde ještě Jiří Veselý, české zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz!