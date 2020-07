Kvitová skončila s Černoškem. Odkryla i plány: Paříž ano, US Open (snad) také | iSport.cz

Petra Kvitová prošla v posledním desetiletí změnami. Zhubla, její postava je vyrýsovanější než bývala, ale také má na duši po pekle, které by nikomu nepřála, jizvu, co hned tak nezmizí. • Michal Beránek / Sport

Při hraní na antuce jí předloktí levé ruky zase tuhne a činí problémy. I tak dostala Petra Kvitová od profesora Pavla Koláře zelenou, aby šlápla na plyn. Příští týden se vydá na exhibici do Berlína, kde se na stadionu Steffi Grafové postaví na milovanou trávu. Pokud se vše bude vyvíjet ideálně, plánuje objet i oba zbylé grandslamy – US Open a Roland Garros.

Jedno tenisové pravidlo říká: čím jste starší, tím víc se vyhýbáte turnajům na antuce. Pro třicetiletou Petru Kvitovou a její zdraví platí také. Z oranžové hlíny si aktuálně odnesla bolavou levačku a přiznává, že do budoucna bude muset antukovými podniky šetřit.

Antuka pro vás byla vždy nejméně oblíbeným povrchem, teď vám tedy ještě ničí levačku?

„Na antuce se snažím úderům dávat víc rotace, což u mě není obvyklé a ruka tím trpí. Míče na ní navíc skáčou všude možně, což pak cítím v celém těle a zvlášť v ruce, se kterou toho mám už za tu spoustu let odehráno docela hodně. Problémy jsou prostě způsobené antukou, kterou se budu asi i v budoucnu snažit hodně vynechávat.“

Jak v tomto světle budete přemýšlet o startu na Roland Garros, které je na programu koncem září?

„Pokud Roland Garros bude, přemýšlet o účasti nebudu a určitě tam pojedu. To je stoprocentní. Budu se muset na turnaj ještě o trošku líp připravit, protože tohle je takový čas, kdy se sice připravuji, ale ne úplně tak, jak bych to dělala v plné sezoně a pak to ruka trošku odnáší.“

Jaký je aktuálně její stav?

„Vyšetření u pana profesora Koláře dopadlo dobře, při blížící se exhibici v Berlíně budu schopná hrát. Pan profesor mi ruku uvolnil a říkal, že se o ni budu muset trochu víc starat.“

Zápasový test přijde začátkem příštího týdne v Německu. První ze dvou akcí odehrajete na trávě, druhou následně na tvrdém povrchu v hangáru na bývalém letišti Tempelhof. Zvlášť na trávu se asi těšíte, že?

„Rozhodně, alespoň něco si letos na trávě zahraju. Teď mi přišlo bílé oblečení, které jsem měla mít na Wimbledonu, tak ho použiji.“

Jste nostalgická z toho, že jste v těchto dnech mohla bojovat v posledních kolech Wimbledonu?

„Ani ne. Když se Wimbledon zrušil, dotklo se mě to hodně. Ale teď už to neřeším. Momentálně jsou důležitější věci na světě než sport. Wimbledon jsem si připomněla alespoň tak, že jsem v rámci kampaně doma dělala jahody se smetanou.“

Grandslamový tenis by měl zažít restart koncem srpna v New Yorku, kam se vám zprvu moc nechtělo. Pokud se US Open uskuteční, vyrazíte? A jaké máte informace o aktuálním vývoji?

„Jen slyším zprávy, které se ke mně dostanou. Budu teď mluvit se Stevem Simonem (šéf WTA), takže budu moudřejší. Zatím to vypadá, že je US Open pořád v plánu, i když každým dnem může přijít jiná zpráva. Ale pokud většina hráček pojede a budou brát turnaj vážně, tak pojedu taky, i když podmínky budou hodně složité. Doufám, že nikdo nebude pozitivní, jinak to bude zkáza pro všechny.“

Ztrátou v kalendáři budou naopak zřejmě čínské turnaje. Čína nebude až do konce roku pořádat žádné mezinárodní sportovní akce, odpadne Turnaj mistryň v Šen-čenu a další velké podniky. Jak to vnímáte?

„Pro WTA to určitě není dobrá zpráva, tím že tam máme Turnaj mistryň. Chápu, že to bude pro WTA velká rána. Na druhou stranu je Čína náročná nejen v téhle situaci ale obecně, je to jiný svět. Myslím, že holky z toho budou mít spíš radost.“