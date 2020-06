Djokovič má koronavirus! Mluvil o čistém srdci, nakažená je i manželka | iSport.cz

Djokovič se v tiskovém prohlášení poprvé vyjádřil o akci, během níž tenisté nedodržovali společenský odstup, vyrazili spolu na párty, hráli fotbal či basketbal, plácali si dlaněmi a objímali se. To vše před tisícovkami diváků sedícími bez roušek těsně vedle sebe. Tak probíhal první turnaj v Bělehradě i druhý v Zadaru.

„Všechno, co jsme poslední měsíc dělali, jsme podnikli s čistým srdcem a myšlenkami. Naše turnaje měly spojovat a šířit vzkaz o solidaritě a soucitu v regionu,“ stojí v Djokovičově prohlášení. „Turné jsme organizovali ve chvíli, kdy se zdálo, že útok viru slábne a věřili jsme, že jsme splnili všechny podmínky pro pořádání akce. Bohužel je virus mezi námi a my se s touhle realitu stále učíme žít. Je mi extrémně líto každého nakaženého z naší akce. Doufám, že jejich zdravotní stav nebude vážný a všichni se rychle vyléčí. Já se na čtrnáct dnů stáhnu do karantény a po pěti dnech podstoupím další test.“

Djokovič v přerušené sezoně 2020 zatím neprohrál zápas, našel ale způsob, jak sám sebe střelit do nohy. „Musí si uvědomit, kdo je a jít ostatním příkladem,“ kritizoval Srba Američan Patrick McEnroe, bývalý tenista a dnes komentátor ESPN, jenž sám koronavirus prodělal. A přidal štiplavou poznámku, že si podobnou neodpovědnost od Rogera Federera , Rafaela Nadala či Sereny Williamsové nedokáže představit.

John Wertheim, šéfredaktor Sports Illustrated, již údajně zaslechl, že se proti Djokovičovi houfuje politická opozice a hodlá ho sesadit z pozice prezidenta hráčského výboru při ATP. To naznačuje i fakt, jak agresivně proti sedmnáctinásobnému grandslamovému šampionovi vyrukoval jiný zástupce v hráčském výboru – brazilský deblista Bruno Soares. „Byla to hotová hororová show. Ohromná nezodpovědnost a nedospělost. Chovali se zcela bezohledně. Těžko se mi hledají slova,“ prohlásil Soares pro GloboEsporte. „I kdybyste žili na severním pólu, nemůžete za dnešní situace ve světě chodit na párty a vyvěšovat to na Instagram. Vždyť tahle akce může poškodit další turnaje. A Djokovič je prezident hráčského výboru. Musí nést všechny důsledky, protože všechno zorganizoval.“

Šéftrenérka: Nechápu, v jakém světě žijí

Na Djokovičovou hlavu padá zodpovědnost o to víc, že se snaží velmi aktivně tahat za nitky tenisové politiky. Loni na jaře se jím vedená klika zasadila o to, že koncem roku 2019 nebyla prodloužena smlouva šéfovi ATP Chrisi Kermodemu. Rozhodlo o tom právě hlasování hráčského výboru, jemuž Djokovič prezidentuje. K velké nelibosti Federera s Nadalem a mnohých dalších zvučných jmen.

Kermodeho v čele ATP vystřídal bývalý italský tenista Andrea Gaudenzi, jenž nyní prohlásil, že ATP radila tenistům startujícím na Adria Tour a dalších exhibicích, aby byli obezřetní a vyhýbali se sociálnímu kontaktu. Djokoviče se však také zastal. Podle něj mohou být i kvůli událostem z balkánské tour další tenisové akce bezpečnější. „Trochu to připomíná situaci, když říkáte dětem, aby nosily helmu, když se učí jezdit na kole. To je samé 'ne, ne, ne, ne.' Tak jedou, spadnou, a pak si helmu vezmou. Teď všichni víme, že se můžeme nakazit velmi jednoduše, takže budeme mnohem opatrnější.“

Zdaleka ne všichni jsou ale tak smířliví. „Je to naprostá katastrofa pro celou tenisovou rodinu. Nechápu, v jakém světě žijí. Některým z nich zřejmě úspěch stoupl do hlavy,“ řekla deníku Kölner Stadt-Anzeiger současná šéftrenérka Německého tenisového svazu Barbara Rittnerová. „Celý svět dodržuje odstupy a nosí roušky. A na Adria Tour sedí lidé rameno na rameno bez ochrany úst, do noci slaví a objímají se do půl těla nazí,“ dodala vítězka pěti turnajů WTA.