US Open ONLINE: Grandslam začíná. V akci jednička Plíšková i další Češky

Karolína Plíšková vstoupí v roli turnajové jedničky do US Open, jež se bude hrát v New Yorku bez diváků a za přísných hygienických podmínek. Světová trojka se od 18:00 hodin českého času na hlavním kurtu Arthura Ashe střetne poprvé v kariéře s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou, které patří v žebříčku 145. místo. V úvodní den turnaje se představí také dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová, která odehraje druhý zápas na kurtu číslo 17 s Irinou Beguovou z Rumunska. Vstup do grandslamu, který bývá poslední v sezoně, ale letos je po odložení Roland Garros a zrušení Wimbledonu teprve druhý, čeká také Marii Bouzkovou, Markétu Vondroušovou a Terezu Martincovou. Program v New Yorku začíná v 17 hodin, sledujte české zápasy ONLINE.