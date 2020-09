ONLINE: Kvitová hraje o osmifinále US Open s domácí Pegulaovou

Petra Kvitová na centrálním dvorci v New Yorku, kam ji pustili teprve s negativním testem na COVID-19 • Instagram.com/petra.kvitova

Do bubliny dorazilo české jídlo! Petra Kvitová si dopřála svíčkovou či řízky... • Instagram.com/petra.kvitova

Petra Kvitová bojuje o postup do třetího kola US Open • čtk

Česká tenistka Petra Kvitová během utkání na tenisovém US Open • ČTK/AP

Česká tenistka Petra Kvitová během utkání na tenisovém US Open • Reuters

Česká tenistka Petra Kvitová po úspěšném zápase druhého kola na US Open • ČTK/AP

Tenistka Petra Kvitovou čeká na US Open boj o postup do osmifinále. Šestá nasazená Češka nastoupí k zápasu třetího kola s Američankou Jessicou Pegulaovou opět na centrkurtu, jejich duel přijde v New Yorku na řadu až jako poslední z programu pátého hracího dne. Zápas sledujte na iSport.cz ONLINE.