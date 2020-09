Finále US Open bude bez Sereny! Čtyřhru senzačně vyhrál nenasazený pár

Čtyřhru na US Open vyhrál chorvatsko-brazilský pár Mate Pavič, Bruno Soares • ČTK/AP

Jednatřicetiletá Azarenková si zahraje na US Open třetí finále, v obou předchozích v letech 2012 a 2013 prohrála právě s Williamsovou. • Reuters

Serena Williamsová na US Open svou 24. grandslamovou trofej nezíská. • Reuters

Japonská tenistka Naomi Ósakaová a Běloruska Viktoria Azarenková se utkají o titul na grandslamovém US Open. Obě v semifinále v New Yorku, kde se hraje kvůli koronaviru bez fanoušků, vyhrály třísetové bitvy.

Turnajová čtyřka a předloňská šampionka ve Flushing Meadows Ósakaová porazila domácí překvapení Jennifer Bradyovou 7:6, 3:6, 6:3 za dvě hodiny a osm minut. Azarenková v duelu bývalých jedniček přetlačila Serenu Williamsovou 1:6 a dvakrát 6:3. Američance tak překazila cestu za 24. grandslamovou trofejí.

Jednatřicetiletá Azarenková si zahraje na US Open třetí finále, v obou předchozích v letech 2012 a 2013 prohrála právě s Williamsovou. Američanku na grandslamovém turnaji porazila poprvé v kariéře. "K cestě do finále musíte porazit skvělé hráčky a dneska byl takový den," řekla Běloruska na dvorci.

Dvojnásobná vítězka Australian Open (2012 a 2013) Azarenková zpočátku nestíhala. "V prvním setu mě zadupala do země a musela jsem se z toho krok po kroku vyhrabat," uznala.

Postupně hru vyrovnala a ve druhém setu vzala favoritce dvakrát servis. Potřetí to dokázala ve druhé hře třetí sady, v které si Willimasová při shodě vzala čas na ošetření a nechala si zpevnit tejp na kotníku levé nohy.

Mečbol Azarenková využila esem, které stvrdilo jestřábí oko. "Dokud není konec, nemáte nic jistého," řekla Azarenková, která nad Williamsovou vedla 5:3 v rozhodující sadě i ve finále US Open před osmi lety, ale zápas nakonec prohrála. "Tehdy jsem byla mladá a měla příliš velké ego. Dnes je trochu menší a přicházejí výsledky."

Ósakaová si prostřílela cestu do třetího grandslamového finále 35 vítěznými údery a udělala jen 17 chyb. Obě hráčky výborně podávaly a každá ztratila servis jen jednou. Rozhodující brejk získala Japonka zvýšením na 3:1 ve třetí sadě.

"Někdy mám pocit, že nemám volbu a musím hrát co nejtvrději to jde, protože mě k tomu soupeřka donutí. Když jsem takhle soustředěná, tak zápas většinou skončí ve dvou setech, ale tentokrát pokračoval. Byla to zábava," řekla Ósakaová.

Šampiony US Open jsou poprvé společně Pavič se Soaresem

Čtyřhru vyhrál nenasazený chorvatsko-brazilský pár Mate Pavič, Bruno Soares. Cestu za prvním společným titulem z grandslamu završili vítězstvím nad turnajovými osmičkami Wesleym Koolhofem z Nizozemska a Chorvatem Nikolou Mektičem 7:5, 6:3.

Pavič se Soaresem ve finále nečelili jedinému brejkbolu. Soares už newyorský grandslam vyhrál v roce 2016 s Jamiem Murrayem, Pavič měl zatím trofej z US Open jen v mixu. Dnes si zajistili i společnou prémii 400.000 dolarů.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů):

MUŽI

Čtyřhra - finále:

Pavič, Soares (Chorv./Braz.) - Koolhof, Mektič (8-Niz./Chorv.) 7:5, 6:3.

ŽENY

Dvouhra - semifinále:

Azarenková (Běl.) - S. Williamsová (3-USA) 1:6, 6:3, 6:3, Ósakaová (4-Jap.) - Bradyová (28-USA) 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.