US Open ONLINE: Rychlý kanár, Krejčíková vládne! Veselý padl po bitvě

Jiří Veselý hraje na US Open s Kevinem Andersonem • Profimedia.cz

Český tenista Jiří Veselý vypadl na grandslamovém US Open v prvním kole. Napínavý, více než čtyřhodinový zápas s Kevin Andersonem (2:3) nezvládl v rozhodujícím tiebreaku. Marie Bouzková si vyzkouší atmosféru hlavní arény Arthura Ashe, v níž se utká s obhájkyní titulu Naomi Ósakaovou z Japonska. Premiéra v hlavní soutěži dvouhry newyorského turnaje čeká vítězku z Roland Garros Barboru Krejčíkovou, v první den se do hry dostane i Markéta Vondroušová. Představí se také Tereza Martincová v duelu s loňskou finalistkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska. Všechny utkání můžete sledovat v ONLINE REPORTÁŽI na webu iSport.cz.

Veselý padl v obří bitvě

Tenista Jiří Veselý skončil na US Open počtvrté v řadě v prvním kole. Jediný český zástupce ve dvouhře mužů na závěrečném grandslamu sezony dnes bojoval čtyři hodiny a 22 minut s Jihoafričanem Kevinem Andersonem, který nasázel 49 es, a s finalistou turnaje z roku 2017 nakonec prohrál po setech 6:7, 6:4, 6:3, 6:7 a 6:7.

V první den se představí i čtyři české hráčky. Marie Bouzková zkusí v aréně Arthura Ashe překvapit obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou z Japonska. Premiéra v hlavní soutěži dvouhry newyorského turnaje čeká vítězku Roland Garros Barboru Krejčíkovou a hrát budou i Markéta Vondroušová a Tereza Martincová.

Levou rukou hrající Veselý neztratil v utkání ani jednou servis, sám nasázel 27 es, ale neuspěl v žádném z tie-breaků. V prvním setu ho ztratil poměrem 1:7. Pak sice ovládl druhý a třetí set díky zisku podání soupeře v koncovkách, ale další dva tie-breaky prohrál 5:7 respektive 4:7. Anderson za podpory fanoušků proměnil mečbol svým 49. esem v utkání.

Veselý vypadl na US Open v 1. kole stejně jako loni, předloni a v roce 2017, v roce 2018 turnaj nehrál. Do druhého kola v New Yorku postoupil naposledy před pěti lety,

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Bagnis (Arg.) - Daniel (Jap.) 6:3, 6:3, 6:3, Anderson (JAR) - Veselý (ČR) 7:6 (7:1), 4:6, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), Rubljov (5-Rus.) - Karlovič (Chorv.) 6:3, 7:6 (7:3), 6:3, Schwartzman (11-Arg.) - Berankis (Lit.) 7:5, 6:3, 6:3, Auger-Aliassime (12-Kan.) - Donskoj (Rus.) 7:6 (7:0), 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8), Gojowczyk (Něm.) - Humbert (23-Fr.) 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:4, Evans (24-Brit.) - Monteiro (Braz.) 6:3, 6:7 (6:8), 6:4, 6:1, Lajovič (Srb.) - Paire (Fr.) 6:3, 7:5, 2:6, 6:4, Laaksonen (Švýc.) - Millman (Austr.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:2), 6:1, Zapata - F. López (oba Šp.) 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 6:3, 6:3, Ruud (8-Nor.) - Sugita (Jap.) 6:3, 6:2, 6:2, Garín (16-Chile) - Gombos (SR) 6:3, 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), Nakashima (USA) - Isner (19-USA) 7:6 (9:7), 7:6 (8:6), 6:3, Kohlschreiber (Něm.) - Čilič (30-Chorv.) 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 6:2, 6:1, 2:0 skreč, Giron (USA) - Hoang (Fr.) 6:3, 6:4, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Halepová (12-Rum.) - Giorgiová (It.) 6:4, 7:6 (7:3), Kučová (SR) - Liová (USA) 7:5, 6:1, Fernandezová (Kan.) - Konjuhová (Chorv.) 7:6 (7:3), 6:2, Kalininová (Ukr.) - Šarífová (Egypt) 4:6, 6:1, 6:1, Muguruzaová (10-Šp.) - Vekičová (Chorv.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), Collinsová (26-USA) - Suárezová (Šp.) 6:2, 6:4, Kanepiová (Est.) - Putincevová (31-Kaz.) 2:6, 7:6 (7:4), 6:2, Alexandrovová (32-Rus.) - Erraniová (It.) 6:3, 6:2, Stephensová - Keysová (obě USA) 6:3, 1:6, 7:6 (9:7), Rybakinová (19-Kaz.) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:3, Juvanová (Slovin.) - Watsonová (Brit.) 6:1, 6:4, Garciaová (Fr.) - Dartová (Brit.) 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, Petkovicová (Něm.) - Beguová (Rum.) 6:2, 7:6 (7:3).