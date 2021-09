US Open: Plíšková postoupila do osmifinále, Kvitová vypadla s Řekyní

Česká tenistka Petra Kvitová během úspěšného vstupu do US Open • Reuters

Česká tenistka Petra Kvitová během úspěšného vstupu do US Open • ČTK / AP / Elise Amendola

Česká tenistka Petra Kvitová během úspěšného vstupu do US Open • Reuters

Petra Kvitová se objímá s Polonou Hercogovou po svém vítězství v prvním kole US Open • Reuters

Petra Kvitová během českého souboje ve 2. kole US Open proti Kristýně Plíškové • ČTK / AP / John Minchillo

Petra Kvitová během českého souboje ve 2. kole US Open proti Kristýně Plíškové • ČTK / AP / John Minchillo

Petra Kvitová během českého souboje ve 2. kole US Open proti Kristýně Plíškové • ČTK / AP / John Minchillo

Petra Kvitová na US Open • ČTK/AP

Petra Kvitová na US Open • ČTK/AP

Petra Kvitová na US Open • ČTK/AP

Petra Kvitová na US Open • ČTK/AP

Petra Kvitová na US Open • ČTK/AP

Petra Kvitová vypadla ve 3. kole US Open • Reuters

Karolína Plíšková během 3. kola US Open • ČTK / AP / Elise Amendola

Česká tenistka Karolína Plíšková suverénně postopila do osmifinále US Open. Ve 3. kole porazila 6:3, 6:2 Australanku Ajlu Tomljanovičovou. Další Češka Petra Kvitová naopak na turnaji v New Yorku skončila, když nestačila poměrem 4:6, 3:6 na Řekyni Marii Sakkariovou. Ta tak po Kateřině Siniakové vyřadila další Češku.