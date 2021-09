Krejčíková je ve čtvrtfinále US Open. Muguruzaovou zdolala ve dvou setech

Turnajová osmička Krejčíková si v závěru zápasu masírovala břicho, ztěžka dýchala a nechala se ošetřit v útrobách stadionu. Do šatny odcházela po mečbolu za pomoci lékaře.

Krejčíková prožívá životní sezonu. Vedle Roland Garros vyhrála ve dvouhře další dva turnaje WTA a postup do čtvrtfinále US Open by ji měl posunout na sedmé místo světa. Pokud bude v pořádku, tak by o semifinále měla hrát se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

Vůbec první čtvrtfinalistkou se stala Ukrajinka Elina Svitolinová. V New Yorku ji nedokázala zastavit ani bývalá světová jednička Simona Halepová z Rumunska. Šestadvacetiletá Svitolinová zvítězila 6:3, 6:3 a na posledním grandslamu roku ještě neztratila set. Její další soupeřkou bude vítězka německo-kanadského duelu Angelique Kerberová - Leylah Fernandezová.

Ve dvouhře mužů dál překvapuje Botic van de Zandschulp. Nizozemský tenista z druhé stovky žebříčku v osmifinále porazil jedenáctého nasazeného Diega Schwartzmana z Argentiny 6:3, 6:4, 5:7, 5:7 a 6:1 a jako třetí hráč v historii se probojoval z kvalifikace až do čtvrtfinále US Open. Jeho příštím soupeřem bude turnajová dvojka Daniil Medveděv z Ruska, který si poradil s Britem Danielem Evansem 6:3, 6:4 a 6:3.

Svitolinovou už jen jedna výhra dělí od vyrovnání grandslamového maxima. V roce 2019 hrála semifinále ve Wimbledonu a právě ve Flushing Meadows. Letos byla světová pětka a bronzová olympijská medailistka na turnajích „velké čtyřky“ dosud nejdále ve 4. kole na Australian Open.

Svitolinová podle svých slov hraje dobře od turnaje v Chicagu, kde před US Open ukončila téměř roční čekání na titul. „Od té doby jsem lepší a lepší. Cítím se skvěle fyzicky i psychicky a proti Simoně jsem byla silnější, lépe se pohybovala a hrála dobrý tenis,“ řekla.

Pětadvacetiletý Van de Zandschulp, 117. hráč žebříčku ATP, zvládl tři zápasy v kvalifikaci a v hlavní soutěži už porazil druhého hráče světové dvacítky. Před Schwartzmanem ve druhém kole vyřadil osmého nasazeného a jedenáctého hráče světa Caspera Ruuda z Norska.

Na US Open dokázali v minulosti postoupit z kvalifikace do čtvrtfinále Francouz Nicolas Escudé v roce 1999 a Gilles Muller z Lucemburska v roce 2008.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Krejčíková (8-ČR) - Muguruzaová (9-Šp.) 6:3, 7:6 (7:4),

Sabalenková (2-Běl.) - Mertensová (15-Belg.) 6:4, 6:1,

Svitolinová (5-Ukr.) - Halepová (12-Rum.) 6:3, 6:3.

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Medveděv (2-Rus.) - Evans (24-Brit.) 6:3, 6:4, 6:3,

Van de Zandschulp (Niz.) - Schwartzman (11-Arg.) 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1,

Auger-Aliassime (12-Kan.) - Tiafoe (USA) 4:6, 6:2, 7:6 (8:6),

6:4, Alcaraz (Šp.) - Gojowczyk (Něm.) 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0.

Čtyřhra - 2. kolo:

Hradecká, Bouzková (15-ČR) - Dijasová, Gračevová (Kaz./Rus.) 7:5, 6:2.