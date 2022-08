US Open ONLINE: drama v české bitvě. Fruhvirtová slaví, Plíšková se zadrhla

Legendární tenistka Serena Williamsová postoupila na US Open do 2. kola • Reuters

Serena Williamsová zdraví fanoušky při svém prvním zápase na US Open • ČTK / AP / John Minchillo

Český tenista Tomáš Macháč vypadl na US Open již v 1. kole • ČTK / AP / Charles Krupa

Obhájce titulu Medveděv postoupil do druhého kola US Open • Danielle Parhizkaran/Reuters

Medveděv postupuje do druhého kola US Open po výhře nad Stefanem Kozlovem • Reuters

Americké publikum dojalo Serenu Williamsovou během 1. kola US Open • Reuters

Serena Williamsová odložila loučení s kariérou, v 1. kole US Open vybojovala postup • ČTK / AP / John Minchillo

Serena Williamsová se zdraví s Dankou Koviničovou, kterou vyřadila v 1. kole US Open • ČTK / AP / John Minchillo

Barbora Krejčíková je jedinou českou tenistkou, která v první hrací den US Open postoupila do 2. kola. Končí Muchová i Bejlek • ČTK / AP / Charles Krupa

Barbora Krejčíková vybojovala postup do 2. kola US Open • ČTK / AP / Charles Krupa

Karolína Plíšková v zápase prvního kola US Open • ČTK/AP

Karolína Plíšková v zápase prvního kola US Open • ČTK/AP

Karolína Plíšková v zápase prvního kola US Open • ČTK/AP

Český tenis už má první postupující do druhého kola US Open, uspěla grandslamová debutantka Linda Fruhvirtová, která zdolala Číňanku Wang Sin-jü 6:3 a 6:4. Vypadla naopak Tereza Martincová. Nabitý český den přináší dramatický souboj krajanek Marie Bouzkové s Lindou Noskovou, vítězka pak může narazit na Karolínu Plíškové. Ta hraje s Polkou Magdou Linetteovou. Petru Kvitovou čeká duel s Ruskou Erikou Andrejevovou. Kateřina Siniaková zahájí turnaj ve Flushing Meadows s domácí Američankou Taylor Townsendovou a Jiří Veselý narazí na 23. hráče světa Brita Daniela Evanse. ONLINE přenosy z českých utkání sledujte od 17.00 na iSport.cz!

Světová jednička Iga Šwiateková z Polska vstoupila suverénně do tenisového US Open. Dvojnásobná šampionka Roland Garros porazila v prvním kole newyorského grandslamu Italku Jasmine Paoliniovou 6:3, 6:0. Její další soupeřkou bude lepší z duelu mezi bývalou vítězkou US Open Sloane Stephensovou z USA a Belgičankou Greet Minnenovou.

Jednadvacetiletá Šwiateková obhajuje na US Open loňskou účast v osmifinále, což je ve Flushing Meadows její dosavadní maximum. Čtvrtý start v hlavní soutěži dnes zvládla s přehledem až na zaváhání v závěru úvodního setu, v němž dvakrát přišla o podání. Ve druhé sadě už podobný výpadek nedopustila a po 67 minutách proměnila druhý mečbol.