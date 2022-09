US Open ONLINE: Plíšková proti Benčičové. Kvitová zvládla obrovské drama

Tenisové US Open pokračuje třetím kolem. Ženská část pavouka už je sice bez Sereny Williamsové, přesto se utkávají známá jména. Platí to i o dvou Češkách v sobotním programu. Udolala Španělku Gabrině Muguruzaovou v nataženém tiebreaku třetího setu 12:10! Karolína Plíšková jde proti olympijské vítězce Belindě Benčičové. Sledujte ONLINE.

Dvaatřicetiletá Kvitová porazila Muguruzaovou pošesté za sebou. Rodačka z Bílovce si připsala patnácté vítězství z posledních 18 zápasů a do osmifinále US Open se dostala po dvou letech. V utkání, které trvalo dvě hodiny a 41 minut, zahrála 42 vítězných míčů a kompenzovala tím 12 dvojchyb.

"Byl to velmi těžký zápas. Nečekala jsem to tak náročné. Garbiňe zahrála skvěle. Takhle jsem ji neviděla hrát už hodně dlouho, zejména ve vzájemných zápasech. Velmi dobře podávala a bojovala. Stejně jako já. Kvůli výpadku ve třetím setu jsem musela hodně bojovat, abych zvítězila. Čelila jsem pár mečbolům při podání a tie-break byl noční můrou. Jsem ráda, že to nějak dopadlo, a cítím velkou úlevu," uvedla na tiskové konferenci Kvitová.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka vyřadila v úvodu turnaje ruskou kvalifikantku Eriku Andrejevovou, další soupeřka Ukrajinka Anhelina Kalininová kvůli nemoci odstoupila. Kvitová zahájila duel s Muguruzaovou lépe a v šesté hře získala brejk. Ten ale vzápětí nepotvrdila a brzy přišla o servis ještě jednou. I kvůli pěti dvojchybám první sadu za 45 minut ztratila.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka opustila na chvíli kurt a ve druhém setu ukořistila opět v šesté hře soupeřčin servis. Při podání byla stoprocentní a zisk sady zakončila esem, kterých měla na kontě deset.

V rozhodujícím setu Kvitová šestou hru při vlastním servisu ztratila a Muguruzaová vedla i 5:2. Utkání ale nedopodávala a za stavu 6:5 nevyužila při servisu Kvitové dva mečboly. Dramatický duel vyvrcholil ve zkrácené hře, v níž se nedařilo ukončit zápas pro změnu české tenistce. Teprve při čtvrtém mečbolu Kvitové poslala Španělka míč do sítě a bývalá světová dvojka mohla slavit.

"Úplně jsem se vyšťavila. V tie-breaku jsem to tahala jako nikdy za celý život. Přitom jsem si říkala, že to není má hra a že do toho musím víc chodit. Garbiňe do toho také chodila. Chtěla jsem si to uhrát sama, ale nešlo to. Jsem ráda, že jsem to nějak uklohnila," řekla českým novinářům Kvitová.

Do akce půjde ve dvouhře ještě loňská čtvrtfinalistka Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička vyzve Švýcarku Belindu Bencicovou.

Lucie Hradecká s Lindou Noskovou v deblu na vítězství z úvodního kola nad sestrami Venus a Serenou Williamsovými nenavázaly. S chilsko-slovinským párem Alexa Guarachiová, Andreja Klepačová prohrály 6:7, 7:5, 3:6 a vypadly ve 2. kole.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Medveděv (1-Rus.) - Wu I-ping (Čína) 6:4, 6:2, 6:2, Alcaraz (3-Šp.) - Brooksby (USA) 6:3, 6:3, 6:3, Ruud (5-Nor.) - Paul (29-USA) 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 5:7, 6:0, Norrie (7-Brit.) - Rune (28-Dán.) 7:5, 6:4, 6:1, Carreňo (12-Šp.) - De Minaur (18-Austr.) 6:1, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5), Kyrgios (23-Austr.) - Wolf (USA) 6:4, 6:2, 6:3, Moutet (Fr.) - Cachín (Arg.) 6:3, 4:6, 6:2, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Kvitová (21-ČR) - Muguruzaová (9-Šp.) 5:7, 6:3, 7:6 (12:10), Pegulaová (8-USA) - Jüan Jüe (Čína) 6:2, 6:7 (6:8), 6:0, Gauffová (12-USA) - Keysová (20-USA) 6:2, 6:3, Garciaová (17-Fr.) - Andreescuová (Kan.) 6:3, 6:2, Azarenková (26-Běl.) - Martičová (Chorv.) 6:3, 6:0, Riskeová-Amritrajová (29-USA) - Wang Si-jü (Čína) 6:4, 3:6, 6:4, Samsonovová (Rus.) - Kruničová (Srb.) 6:3, 6:3, Tomljanovicová (Austr.) - S. Williamsová (USA) 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo

Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Bogdanová, Santamariaová (Rum./USA) 6:2, 6:2.

2. kolo:

Guarachiová, Klepačová (13-Chile/Slovin.) - Hradecká, Nosková (ČR) 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

Smíšená čtyřhra - 1. kolo

Kubot, Hradecká (Pol./ČR) - Middelkoop, Schuursová (8-Niz.) 6:4, 6:4.