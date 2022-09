Havlíčková má další titul, ale... Kritika diváků: Jako na fotbale, nesportovní

Do finále US Open mezi juniorkami postoupila česká hráčka Lucie Havlíčková • Profimedia.cz

Z Roland Garros letos přivezla tituly pro vítězku juniorské dvouhry i čtyřhry. Na US Open měla Lucie Havlíčková šanci double zopakovat. Ve finále dvouhry však prohrála s Alexandrou Ealaovou 2:6, 4:6. Filipínská hráčka měla v zádech dost hlasité publikum.

„Bylo to nesportovní, nelíbilo se mi to. Není hezké, když se fanoušci hlasitě radují po vaší dvojchybě. Přišlo mi to jako na fotbale, pokud s tím ovšem rozhodčí něco neudělá, musím se s tím smířit,“ líčila Havlíčková pro Tenisový svět. „Nechci se na to ale vymlouvat, nerozhodili mě nějak výrazněji, byla jsem na to předem připravena.“

Chuť si pak tenistka Sparty spravila společně s Dianou Šnajderovou. Česko-ruský pár ve finále porazil německou dvojici Carolina Kuhlová, Ella Seidelová 6:3, 6:2.

„Dvouhra bolí, ale s Dianou jsme to zvládly a já si zlepšila náladu. Motivace tam byla ještě větší, prohrát dvakrát po sobě je strašné. Samozřejmě by to i tak byl úspěch, pocit bych z toho ale neměla dobrý,“ usmála se Havlíčková.

Nová generace tenistek: zázračné sestry i juniorské mistryně světa Video se připravuje ...

Na US Open pravděpodobně zažila loučení s juniorskou kategorií. „Nejraději bych ji uzavřela, bohužel ale počet dospělých turnajů, které mohu hrát, není velký. Není vyloučeno, že na Australian Open pojedu, avšak ta pravděpodobnost je malá,“ dodala.

Ve světovém žebříčku jí aktuálně patří 577. příčka. Ambice na profesionálním okruhu naznačila například na letošním Prague Open, kde postoupila do druhého kola a pak potrápila světovou dvojku Anett Kontaveitovou.