US Open ONLINE: V akci sedm Čechů, hrají Kvitová, Muchová i Lehečka

Poslední grandslam sezony startuje! Do US Open dnes vstupuje sedm českých tenistů včetně turnajové desítky Karolíny Muchové, jedenáctky Petry Kvitové nebo Jiřího Lehečky. Úvodní zápas čeká v New Yorku také osmnáctiletou Lindou Fruhvirtovou, která na třetím největším dvorci Grandstandu vyzve domácí Američanku Danielle Collinsovou. ONLINE přenosy z utkání s českou účastí sledujte na iSport.cz!