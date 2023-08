US Open ONLINE: V akci sedm Čechů včetně Kvitové, Muchová už slaví

Poslední grandslam sezony startuje! Do US Open dnes vstupuje sedm českých tenistů včetně turnajové jedenáctky Petry Kvitové nebo Jiřího Lehečky. Úvodní zápas čeká v New Yorku také osmnáctiletou Lindou Fruhvirtovou, která na třetím největším dvorci Grandstandu vyzve domácí Američanku Danielle Collinsovou. Karolína Muchová slavila postup do 2. kola jako úplně první, Australanku Storm Hunterovou porazila za 66 minut 6:4 a 6:0. ONLINE přenosy z utkání s českou účastí sledujte na iSport.cz!