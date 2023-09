Muchová: Hudba je víc než tenis. Habera mi psal, že můžu do Superstar

PŘÍMO Z NEW YORKU | Když měla sestavit žebříček svých vášní, tenis prohrál. „Největší je určitě hudba. Nad ní mám rodinu a kamarády. Na třetím místě je tenis,“ smála se Karolína Muchová, pak o svém zaměstnání provinile dodala: „Umístil se, tak dobrý.“ Jedna ze spolufavoritek US Open není zručná jen s raketou. Ohlas mají její hudební videa, která nepůsobí amatérsky.

Kdyby si mohla vybrat, byla by prý v příštím životě raději Taylor Swift než Roger Federer. „Jste na pódiu sám nebo s kapelou, lidi zpívají vaše písničky, co jste si napsal. To musí být úplně neskutečný pocit,“ zasnila se jedna z nejlepších tenistek současnosti a zaujatě začala vyprávět o své vášni.

Karolíno, jakou nejlepší reakci jste na své hudební pokusy měla?

„Vtipně je komentuje Kája Plíšková. Dělá si ze mě srandu. Brácha... Pan Habera mi psal, že můžu jít do Superstar. Mirai mi pod poslední video vzkázal, že je rád, že hraju tenis a nejsem v muzice jako konkurence. Ze srandy samozřejmě.“

Umíte na kytaru, na klavír, zpíváte. V jaké z dovedností se cítíte nejsilnější?

„Určitě nejhorší je hra na klavír. Nemyslím si, že umím zpívat. Zazpívám si, když si brnkám na kytaru. Takže nevím, jestli bych to úplně hodnotila. Není to zase tak šílené, proto bych dala kytaru a zpěv na stejné místo.“

Máte s některou písní spojený letošní postup do finále Roland Garros?

„Furt jsme si v Paříži pouštěli Ewu Farnou – Zapadlej krám. Ani nevím, jak jsme k tomu došli. Ale jednou ta písnička zazněla, pak už jsme si ji z pověrčivosti vždy před zápasem pouštěli. A když jsem postoupila, tuším do finále, první co mi kondičák Jarda Blažek po zápase řekl, bylo: Zapadlej krám! Celkem vtipný.“

Jaký song byste si vybrala jako nástupový na kurt?

„Určitě motivační. Rockyho, Eminema nebo nějaký rychlý český.“

Jaký nejlepší koncert jste viděla?

„Docela dobrý koncert, a to jsem nečekala, byl vloni v Praze 50 Cent. To byla energie! I Beyoncé byla dobrá letos v Paříži. Tak asi ty dva.“

Za jaký koncert jste zaplatila nejvíc?

„Ty jo, většinou neplatím nic.“

Jste divačka, která na koncertu sedí?

„Ne! Někdy ani nevidím tu show, jak tančím. Většinou jsem v boxech, radši výš, kde mě nikdo moc nevidí.“

Záběr muziky, kterou posloucháte, je široký, že?

„Poslouchám skoro všechno. Byla jsem i na Ericu Claptonovi. Byl skvělý. Asi jsem v O2 areně byla nejmladší. Hrál skvěle na kytaru. Příjemný koncert, spíš na posezení.“

Má hrát muzika při tenisových zápasech?

„Jo. To mám ráda. Při semifinále v Paříži se Sabalenkovou vyhrávala kapela, to bylo super. Hudba mi zlepšuje náladu. Mám teda taky špatné vzpomínky na některé písničky, ale to bych radši nekomentovala.“

Byla byste v příštím životě raději Taylor Swift, nebo Roger Federer?

„Taylor Swift. Určitě se to nestane, ale když si to představím, musí být jeden z nejkrásnějších zážitků, co člověk může mít, když vejde na plný stadion. Jste na pódiu sám nebo s kapelou, lidi zpívají vaše písničky, co jste si napsal. To musí být úplně neskutečný pocit.“

Máte vysněný koncert?

„Právě Taylor Swift, prý má super show. Možná Duu Lipu. Weekenda. Když někam přijedu, kouknu se, co se ve městě děje. Využiju příležitosti, když se něco naskytne.“

Kupujete si merch?

„Jasně, abych měla vzpomínku. A pak ho i nosím. Trička a kšiltovky. (směje se) Právě jsem si představila sama sebe, jak mám tričko s velkou hlavou Justina Biebera.“