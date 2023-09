Djokovič ovládl US Open, má 24. titul! Uctil Kobeho a mluvil o konci kariéry

Daniil Medveděv se raduje z postupu do finále US Open • Reuters

Daniil Medveděv se raduje z postupu do finále US Open • Reuters

Srbský tenista Novak Djokovič vyhrál počtvrté v kariéře US Open a získal 24. grandslamový titul, kterým vyrovnal absolutní rekord Australanky Margaret Courtové. Ve finále porazil na newyorském betonu Rusa Daniila Medveděva za tři hodiny a 17 minut 6:3, 7:6, 6:3. Šestatřicetiletý rodák z Bělehradu se stal také nejstarším vítězem dvouhry na US Open v tzv. open éře.

Djokovič oplatil Medveděvovi ve Flushing Meadows finálovou porážku z roku 2021 a vyhrál desátý z patnácti vzájemných zápasů. Svěřenec trenéra Gorana Ivaniševiče, který se vrátí na post světové jedničky, ovládl newyorský grandslam po pěti letech. Uspěl rovněž v sezonách 2011 a 2015. Vloni nestartoval kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru.

„Samozřejmě to pro mě strašně moc znamená. Žiju si svůj dětský sen. To, že můžu psát historii tohoto sportu, je něco úžasného. Těžko to popsat slovy,“ řekl Djokovič v rozhovoru na kurtu.

Během oslav si srbský tenista oblékl tričko s nápisem „Mamba Forever“ a číslem 24. Vzdal tím hold zesnulému basketbalistovi Kobemu Bryantovi. „Kobe byl můj velký kamarád. Hodně jsme si povídali o mentalitě vítězů. Když jsem laboroval se zraněním, byl jedním z těch, na které jsem nejvíce spoléhal. Vždy mi pomohl nějakou radou. Myslím, že když se stal legendou Lakers a světového basketbalu, také nosil dres s číslem 24,“ doplnil Djokovič.

Třetí nasazený Medveděv přišel o šanci získat druhý grandslamový titul. Sedmadvacetiletý Rus, který v semifinále vyřadil úřadujícího šampiona Španěla Carlose Alcaraze, prohrál čtvrté z pěti finálových duelů na turnajích „velké čtyřky“.

Djokovič si 24. grandslamovým titulem upevnil pozici nejúspěšnějšího tenisty historie. Vzdálil se tak v čele Španělu Rafaelu Nadalovi, který má na kontě o dva triumfy méně (22) a vyrovnal absolutní maximum Australanky Courtové. Při 36. finálové účasti si vylepšil bilanci na 24 výher a 12 porážek.

„Jako první bych se chtěl zeptat Novaka, co tu ještě dělá,“ uvedl s úsměvem Medveděv. „Je to naše třetí grandslamové finále a věřím, že nebude poslední. K 24 grandslamu mu gratuluji. Nemyslím, že bych měl špatnou kariéru, protože mám dvacet titulů (na okruhu ATP), ale on má rovnou čtyřiadvacet těch grandslamových. Co k tomu říct, prostě jen wow,“ doplnil Medveděv.

Srbský tenista triumfoval také na třetím grandslamu v této sezoně - předtím zvítězil na Australian Open a Roland Garros. Neuspěl pouze ve Wimbledonu, kde ho ve finále porazil Alcaraz.

Djokovič měl do utkání lepší vstup. Hned ve druhé hře získal brejk, utekl do vedení 3:0 a díky stoprocentnímu servisu se ujal po osmačtyřiceti minutách hry vedení.

Medveděv ale ve druhé sadě zpřesnil, zlepšil pohyb a Djokovič začal mít po delších výměnách potíže. V sedmé hře nevyužil brejkbol, po jedné ze situací padl na zem a dlouze oddechoval. Také v dalších minutách se často opíral o kolena a netajil únavu.

Zatímco Medveděv se snažil hrát dlouhé výměny, Djokovič je zkracoval a po servisech chodil často na síť. Za stavu 5:6 odvrátil srbský tenista setbol a vynutil si zkrácenou hru. V ní zvítězil po řadě strhujících výměn 7:5.

Djokovič před startem třetího setu odešel do zázemí, Medveděv si zase vyžádal zdravotní pauzu na ošetření levého ramene. Zkušený Srb se ale vrátil po přestávce do předchozí pohody. Ve čtvrté hře získal brejk, a přestože ho nepotvrdil, podařilo se mu vzápětí získat soupeřův servis ještě jednou. Když v závěru poslal Medveděv míč při Djokovičově prvním mečbolu do sítě, mohl bělehradský rodák začít slavit.

Vedle celkového vítězství si Djokovič přijde na odměnu ve výši tří milionů dolarů (zhruba 66,8 milionu korun), Medveděv získá poloviční částku.

I když myšlenky na konec kariéry Djokoviče občas přepadnou, nechce se zatím loučit. „Občas se sám sebe ptám: 'Proč tohle všechno, po tom všem, čeho jsem dosáhl, ještě potřebuju? Jak dlouho chci ještě pokračovat?' Samozřejmě tyhle otázky v hlavě mám,“ přiznal. „Ale dokud pořád hraju na téhle úrovni a vyhrávám velké turnaje, nechci se tenisu vzdát ani ho opustit, pokud budu na vrcholu,“ vysvětlil.