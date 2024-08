Barbora Krejčíková a Jiří Lehečka budou ve středu usilovat o postup do třetího kola tenisového grandslamu US Open. Wimbledonská vítězka Krejčíková nastoupí v New Yorku proti Eleně-Gabriele Ruseové z Rumunska, soupeřem české mužské jedničky bude Američan Mitchell Krueger. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSport.cz.