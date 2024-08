Tenista Jiří Lehečka v New Yorku usiloval o postup do osmifinále US Open. Po dvou vítězstvích mu stál v cestě šestý nasazený Rus Andrej Rubljov, s nímž měl vyrovnanou bilanci 2:2. Dvaadvacetiletý český zástupce na prestiřním turnaji ale svému sokovi podlehl ve třech setech 3:6, 5:7, 4:6 a jeho účast je u konce.