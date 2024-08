US Open ONLINE: Menšík hraje o osmifinále, Macháč i Muchová uspěli

Paráda, tenisté Tomáš Macháč a Karolína Muchová postoupili do osmifinále US Open. Třiadvacetiletý Macháč prošel poprvé mezi 16 nejlepších hráčů na grandslamu po jasném vítězství nad Belgičanem Davidem Goffinem 6:3, 6:1, 6:2. Obhájkyně loňského semifinále Muchová porazila na betonových dvorcích v New Yorku za hodinu a 13 minut Anastasiu Potapovovou z Ruska 6:4, 6:2. Jakub Menšík hraje s Portugalcem Nunem Borgesem, ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.