US Open: Muchová jde dál, Macháč končí. Krejčíková nezvládla debl

Karolína Muchová na US Open • ČTK / AP / Matt Rourke

Tomáš Macháč porazil na US Open Sebastiana Kordu • ČTK

Karolína Muchová postoupila do osmifinále US Open • ČTK

Tomáš Macháč porazil na US Open Sebastiana Kordu • ČTK

Karolína Muchová porazila Italku Jasmine Paoliniovou a postoupila do čtvrtfinále US Open • ČTK / Eduardo Munoz Alvarez

Pestrý program nabízí další hrací den na US Open. Postup do čtvrtfinále amerického turnaje slaví česká tenistka Karolína Muchová, která porazila Jasmine Paoliniovou z Itálie ve dvou setech 6:3, 6:3. Mezi osm nejlepších tenistů na newyorském podniku nepostoupil Tomáš Macháč. Zlatý medailista z Paříže padl s Britem Jackem Draperem 3:6, 1:6 a 2:6. Ve čtyřhře se představila Marie Bouzková, ale vypadla. Stejně jako Barbora Krejčíková v mixu.

Osmadvacetiletá Muchová, která od loňského US Open nehrála takřka deset měsíců kvůli zraněnému zápěstí, porazila finalistku letošního Roland Garros a Wimbledonu Paoliniovou za 69 minut. Uspěla i ve čtvrtém vzájemném utkání. V dnešním zápase přišla jen jednou o servis, soupeřčino podání získala čtyřikrát. Příště narazí na Dánku Caroline Wozniackou, nebo Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

„Jsem ráda, že jsem opět vyhrála ve dvou setech. Byl to těžký a zrádný zápas. Nevím proč, ale byla jsem na začátku nervózní. Celou dobu jsem se na kurtu necítila nejlíp. Ale potom, jak se mi ji podařilo brejknout a držet celou dobu servis, jsem si začala víc chodit pro své míče. Také mi to tam padalo. Jsem ráda, že to fungovalo, i když jsem se necítila úplně skvěle,“ řekla novinářům Muchová.

Do grandslamového čtvrtfinále postoupila pošesté v kariéře. Jejím maximem je loňská finálová účast na Roland Garros. Paoliniová prohrála s českou soupeřkou na druhém turnaji „velké čtyřky“ po sobě. Ve wimbledonském finále nestačila na Barboru Krejčíkovou.

Olomoucká rodačka Muchová přišla o podání ve třetí hře první sady. Česká tenistka si poté na lavičce aplikovala kapky do očí a následně se jí povedl obrat. Od stavu 1:3 získala pět her po sobě a za 49 minut vyhrála i první set.

Také ve druhé sadě předvedla Muchová vydařenou koncovku. Nejprve získala v sedmém, takzvaném Tildenově gamu důležitý brejk na 4:3 a Paoliniová od té doby uhrála už jen jeden fiftýn. Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho prochází turnajem stále bez ztráty setu.

Třiadvacetiletý Macháč, který dosud na turnaji také neprohrál ani set, nevyužil šanci dostat se poprvé na grandslamu do čtvrtfinále. V duelu s Draperem přišel šestkrát o podání, sám nevyužil ani jeden ze šesti brejkbolů. Celkem uhrál jen šest gamů a prohrál po hodině a 42 minutách.

Berounský rodák nezužitkoval možnost stát se prvním českým mužem ve čtvrtfinále US Open od roku 2014, kdy to dokázal Tomáš Berdych. Proti Draperovi zaostal v počtu vítězných míčů (23:36), zahrál také 38 nevynucených chyb. Přesto v New Yorku zaznamenal nejlepší grandslamový výsledek v kariéře.

Nejvyrovnanější byl z Macháčova pohledu první set. O něj český tenista přišel poté, co od stavu 3:2 prohrál čtyři gamy za sebou. Ve druhém i třetí setu získal Draper brzy brejk, na který vždy ještě jednou navázal a v koncovce proměnil hned první mečbol. Dvaadvacetiletý Brit narazí příště na vítěze australského duelu mezi Alexem de Minaurem a Jordanem Thompsonem.

Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Draper (25-Brit.) - Macháč (ČR) 6:3, 6:1, 6:2, Medveděv (5-Rus.) - Borges (Portug.) 6:0, 6:1, 6:3.

Čtyřhra - 3. kolo: Arévalo, Pavič (4-Salv./Chorv.) - Pavlásek, Dodig (14-ČR/Chorv.) 7:5, 7:6 (7:4).

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Muchová (ČR) - Paoliniová (5-It.) 6:3, 6:3, Pegulaová (6-USA) - Šnajderová (18-Rus.) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - 3. kolo: Melicharová-Martinezová, Perezová (5-USA/Austr.) - Bouzková, Sorribesová (11-ČR/Šp.) 6:2, 6:4.

Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále: Sutjiadiová, Bopanna (8-Indon./Indie) - Krejčíková, Ebden (4-ČR/Austr.) 7:6 (7:4), 2:6, 10:7.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo: Razeghi (USA) - Mrva (6-ČR) 6:2, 6:2, Leach (9-USA) - Peták (ČR) 6:3, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo: Sonobeová (7-Jap.) - Paštiková (ČR) 6:3, 6:2, Krejčová (ČR) - Lamová (USA) 1:6, 7:6 (7:5), 6:3, Valdmannová (15-ČR) - Allamíová (Mar.) 4:6, 6:2, 6:3, Ticháčková (ČR) - Urhobová (16-USA) 4:6, 6:3, 6:0.