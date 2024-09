Muchová je v semifinále US Open! Proti Brazilce suverénně vládla

Karolína Muchová porazila Italku Jasmine Paoliniovou a postoupila do čtvrtfinále US Open • ČTK / Eduardo Munoz Alvarez

Karolína Muchová ve středu zabojuje o postup do semifinále US Open

Karolína Muchová postoupila podruhé za sebou do semifinále US Open v New Yorku. Osmadvacetiletá tenistka porazila nasazenou dvaadvacítku Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie za hodinu a 25 minut 6:1, 6:4. O postup do finále se utká ve čtvrtek buď se světovou jedničkou Polkou Igou Šwiatekovou, nebo s domácí Američankou Jessicou Pegulaovou.