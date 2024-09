Že Muchová hraje chlapský tenis? Humbuk mě štve, byl to kompliment

„Postup Karolíny Muchové do semifinále US Open je neuvěřitelný úspěch, který je ještě podložený fantastickou hrou. Když přihlédneme k jejímu zraněnému zápěstí, neměl bych téměř slov. Bylo pro mě legrační, když ji televizní experti John McEnroe a Mats Wilander objevili teprve nyní, možná se pravidelně dívají až na závěrečná kola… O Karolíně se už ale před dobrými sedmi lety vědělo, že je neskutečně nadaná, že umí hrát věci, které jsou v ženském tenise k vidění velice zřídka – pokud vůbec.

Wilandera si vážím, ale jako prognostikovi mu to příliš nejde. Když Karolína Plíšková v roce 2016 postoupila poprvé do finále US Open, prohlásil, že vyhraje několik grandslamů. Říkal jsem na to, že je to odvážné tvrzení. Teď Wilander hlásil, že Muchová hraje fantasticky a že v New Yorku může vyhrát. Hned jsem konstatoval, že to Mats celé pokazil… A ono to tak bohužel bylo.