Předplatné

US Open ONLINE: Česká čtveřice bojuje o čtvrtfinále, jako první v akci Lehečka

Jiří Lehečka v akci na US Open
Jiří Lehečka v akci na US OpenZdroj: ČTK / AP / Yuki Iwamura
iSport.cz
US Open
Začít diskusi (0)

Čtyři čeští tenisté bojují v neděli o postup do čtvrtfinále US Open. Jiří Lehečka hraje na betonových dvorcích v New Yorku s Francouzem Adrianem Mannarinem. Barbora Krejčíková narazí na domácí Američanku Taylor Townsendovou, Tomáš Macháč vyzve jejího krajana a nasazenou čtyřku Taylora Fritze. Markéta Vondroušová se pak utká s turnajovou devítkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů