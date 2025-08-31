US Open ONLINE: Česká čtveřice bojuje o čtvrtfinále, jako první v akci Lehečka
Čtyři čeští tenisté bojují v neděli o postup do čtvrtfinále US Open. Jiří Lehečka hraje na betonových dvorcích v New Yorku s Francouzem Adrianem Mannarinem. Barbora Krejčíková narazí na domácí Američanku Taylor Townsendovou, Tomáš Macháč vyzve jejího krajana a nasazenou čtyřku Taylora Fritze. Markéta Vondroušová se pak utká s turnajovou devítkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.