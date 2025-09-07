Předplatné

US Open ONLINE: Sinner vs. Alcaraz. Kdo ovládne finále posledního grandslamu sezony?

US Open dnes vyvrcholí soubojem dvou nejlepších hráčů současnosti, který bude i přímou bitvou o post světové jedničky. Stejně jako ve Wimbledonu a na Roland Garros se ve finále utkají lídr žebříčku a obhájce titulu Ital Jannik Sinner s druhým hráčem světa Španělem Carlosem Alcarazem. Utkání začne ve 20:00 SELČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Čtyřiadvacetiletý Sinner a o dva roky mladší Alcaraz se střetnou ve třetím grandslamovém finále za sebou. Zatímco Sinner triumfoval ve Wimbledonu, předtím neproměnil na Roland Garros v Paříži tři mečboly a prohrál. Poprvé v tzv. open éře na sebe narazí v jedné sezoně dva stejní hráči ve třetím grandslamovém finále.

Úřadující šampion Sinner zabojuje o pátý grandslamový titul a třetí v sezoně. Vedle Wimbledonu uspěl také na Australian Open. Také Alcaraz bojuje v New Yorku o druhý titul, turnaj ovládl v roce 2022.

Vítěz získá pět milionů dolarů (105 milionů korun).

