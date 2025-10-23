Předplatné

ONLINE: Rijeka - Sparta. V deštivém Chorvatsku s Kuchtou či Suchomelem. Chybí Haraslín

Video placeholder
Chorvatská klec a nepříznivé počasí. Jak dlouho bude chybět Spartě Haraslín? • Zdroj: iSport.tv
Fotbalisté Sparty se radují z gólu
Lukáš Haraslín na lavičce Sparty
2
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Konferenční liga
Vstoupit do diskuse (1)

Fotbalová Sparta pokračuje ve své cestě Konferenční ligou na hřišti chorvatského mistra z Rijeky, kde v posledních dnech silně prší. Pražané v úvodu soutěže porazili doma Shamrock Rovers 4:1, zatímco trápící se Chorvati prohráli na hřišti arménského Noahu 0:1. Trenér Brian Priske se musí obejít mimo jiné bez zraněného kapitána Lukáše Haraslína a záložníka Lukáše Sadílka. V základní sestavě tak nastupuje například útočník Jan Kuchta či obránce Martin Suchomel. Utkání od 18.45 sledujte ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Zrinjski11005:03
2AEK Larnaka11004:03
3Lech Poznań11004:13
3Sparta11004:13
5FC Lausanne11003:03
6Celje11003:13
7Crystal Palace11002:03
8Vallecano11002:03
8Raków11002:03
10Fiorentina11002:03
11Šachtar11003:23
12Štrasburk11002:13
13Jagiellonia11001:03
13Noah11001:03
15Mainz11001:03
16Samsunspor11001:03
17KF Drita10101:11
18KuPS10101:11
19Shelbourne10100:01
20Häcken10100:01
21Aberdeen10012:30
22Slovan Bratislava10011:20
23Omonia Nikósie10010:10
24Varšava10010:10
25Hamrun10010:10
26Rijeka10010:10
27AEK Atény10011:30
28Olomouc10010:20
28Kyjev10010:20
28Škendija10010:20
31Universitatea Craiova10010:20
32Rapid Vídeň10011:40
33Shamrock10011:40
34Breidablik10010:30
35AZ Alkmaar10010:40
36Lincoln10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů