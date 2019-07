Rebel Tomic: výprask za 58 minut! Wimbledon hrozí milionovou pokutou | iSport.cz

2:6, 1:6, 4:6. Výsledné skóre sice z Tomicova pohledu nevypadá úplně šíleně, třísetový zápas však trval pouhých 58 minut. Byl to nejkratší duel na Wimbledonu od roku 2002, kdy Roger Federer smetl Kolumbijce Alejandra Fallu za 54 minut. Na australského tenistu se znovu snesla kritika, fanoušci zaplavili sociální sítě zprávami o jeho výkonu. Někteří vtipnými, jiní pobuřujícími.

Po zápase se Tomic nechtěl příliš bavit. Odsekával. Novináři se ho opakovaně ptali na jeho úsilí. „Další otázku, prosím,“ odvětil vždy. Nakonec se z 26letého rodáka ze Stuttgartu podařilo přeci jen něco vymámit. „Hrál jsem nejlépe, jak jsem mohl. Jen jsem prostě hrál hrozně,“ uvedl.

VIDEO | Poslední míček zápasu Tomic - Tsonga

In a truly BIZARRE encounter, Jo-Wilfried Tsonga obliterates a care free, effortless Bernard Tomic 6-2, 6-1, 6-4 in under an hour. Tomic’s body language attracted bronx cheers throughout the match and boos when he lost. #Wimbledon pic.twitter.com/E4SfsahzNR