Plíškovou čeká sokyně s jednou raketou. Ošidné, varuje před Asiatkou | iSport.cz

Byl to váš nejlepší zápas na wimbledonském centrkurtu?

„Asi ano. Loni jsem hrála s Azarenkovou. To byla trochu lepší soupeřka, taky jsem hrála dobře. Ale dnes to do stavu 6:0, 5:2 bylo bezchybné. Ne, že bych něco pak výrazně zkazila, spíš ona se trefila. Ale bylo to hodně solidní utkání.“

Hrát na centrkurtu v All England Clubu je zážitek. Musíte dodržovat protokol, procházíte klubovými prostorami. Co se člověku honí hlavou?

„Mně tak nějak nic. Já tady k tomu centrkurtu nemám žádný speciální vztah. Samozřejmě jsem na jakémkoli turnaji ráda, když jdu na hlavní kurt, protože atmosféra je vždy trochu jiná. Můj tenis se navíc vždycky zvedne. Snažím se víc a jde mi to automaticky trošičku líp. Víc se soustředím a chci hrát lepší tenis.“

Grandslamové centrkurty máte obšlápnuté všechny. Který je váš nejoblíbenější?

„Nejvíc se mi líbí New York, nejenom proto, že jsem tam hrála finále. Stadion je obrovský, největší na světě. Na moje zápasy s Američankami přišlo hodně lidí. Když zafandí nebo zatleskají, je to hodně znát. Noční zápasy mi připadají pod světly hezké, přijde spousta lidí, kteří si víc užívají tu show. Je to uvolněnější, hraje muzika. Tady v Londýně jsou diváci takoví ztuhlí. Sedí, nehýbou se, nemluví.“

V dalším kole vás čeká Sie Šu-wej, soupeřka s neortodoxním stylem hry.

„Je ošidná. Její hra se nedá s nikým srovnat. Její styl je neopakovatelný a možná proto je tak dobrá. Proto proti ní nikdo nehraje rád. Protože je jiná. Ale není neporazitelná.“

Dvakrát jste spolu hrály, bilance je 1:1, ale naposledy letos v Dubaji vás udolala. Jaké to byly zápasy?

„Divné. Hrály jsme na betonu. Teď na trávě bude možná víc využívat čop a podobné údery, protože můžou být efektivní. Porazila tady dobré hráčky, loni třeba Simonu Halepovou.“

Sie Šu-wej je volnomyšlenkářka, na zápasy chodí jen s jednou raketou. Dovedete si to představit?

„Jí to asi pomáhá. Otázkou je, kde by byla, kdyby měla rakety třeba tři. (smích) Snažím se být profi, takže bych určitě nešla s jednou raketou. Ale je pár výjimek. Kyrgios podle mě má dvě. Těžko říct. Já potřebuju minimálně čtyři nebo pět raket.“