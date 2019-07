Vím, že můžu porazit každou soupeřku, říká flegmatička Muchová | iSport.cz

Karolína Muchová porazila Američanku Madison Brengleovou a postoupila do 3. kola Wimbledonu • ČTK

PŘÍMO Z LONDÝNA | Přišla, viděla, zvítězila. Postup do 3. kola Wimbledonu? Žádný problém. Jakoby samozřejmě prošla Karolína Muchová při premiéře v All England Clubu mezi dvaatřicet nejlepších hráček. Madison Brengleovou, přemožitelku Markéty Vondroušové, předčila 6:3, 6:4 a vyrovnala si grandslamové maximum z loňského US Open. Dívka, která začínala sezonu jako světové číslo 145, je nyní virtuálně na prahu šesté desítky pořadí WTA Tour.