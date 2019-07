Kyrgiosův plán? Vidět zase kyselého Nadala. Na pivo by s ním nešel | iSport.cz

„Hodně nebezpečný soupeř. Teda když se mu chce hrát,“ vystihl do písmene Kyrgiosovu povahu Španěl. Australan není žádný snaživec, jeho zápal pro tenis mnozí zpochybňují. „Co od sebe čekáš, když paříš do tří ráno videohry,“ nadával sám sobě letos během zápasu v Queensu. V Římě ho diskvalifikovali za to, že hodil židlí. Nadává rozhodčím, hádá se s diváky. Den poté, co prohlásil, že Roland Garros nestojí za nic, se vymluvil na zranění a z antukového grandslamu se vytáhl.

Letošní největší zářez udělal v mexickém Acapulcu. Cestou za titulem tam zdolal i Nadala, proti kterému podával spodem. „Chybí mu respekt k divákům, soupeřům a sobě samému,“ vykoupal Španěl Australana v lázni svého hněvu.

„Nadal je vždycky kyselý poražený. Milý je, jenom když vyhraje,“ prohlásil Kyrgios, jenž se obořil i na tenistova někdejšího kouče a strýce Toniho. Ten prohlásil, že škodí tenisu, chybí mu vzdělání a rozum. „Já chodil dvanáct let do školy, ty blbče. Ale chápu, že jsem porazil tvoji rodinu a jsi naštvaný.“

Mezi Kyrgiosem a Nadalem to vře jak v jícnu sopky. „ K Dog and Fox bychom spolu na pivo asi nešli,“ zmínil v úterý Australan známou wimbledonskou hospodu. Dalších invektiv se však zdržel. Stejně jako Nadal, který se nenechal zatáhnout do slovních půtek. „Na to jsem už moc starý, nehodlám se s nikým hádat. Jsem tu, abych si užíval svůj sport.“

Pravdou je, že příkré soudy si Kyrgios nenechává jen pro něj. Novaka Djokoviče označil za posedlého touhou po tom, aby ho lidé měli rádi. A jeho děkovačky za trapné. Fernando Verdasco je podle něj nejarogantnější chlápek v šatně.

Respekt k velkým jménům tenhle novodobý McEnroe nemá. Je však jiný, v lidech budí emoce. A na jeho zápasy se stojí fronty. Diváky dovede pobavit jako míčoví kouzelníci Harlem Globetrotters z jeho milovaného basketu, ale taky pěkně naštvat odfláknutým výkonem. Ač mu v žebříčku patří až 43. místo, jeho talent je nepopiratelný. Kdyby se mu chtělo pracovat, má i na grandslamové tituly. Což opakovaně prokázal ve velkých zápasech s Nadalem (bilance 3:3) či Djokovičem (2:0). I Federera již jednou skolil (1:5). „Já se z nich neposadím na zadek, jsou to jenom lidi,“ tvrdí.

„Federer je nejlepší v historii, ale v klíčových chvílích je někdy unavený. Djokovič nemá rád krátké balony, nechce chodit dopředu a jeho druhý servis je nic moc. Rafa miluje hrát v defenzivě, můžete ho tlačit do forhendu a využít toho, jak daleko stojí. Taky mají svoje slabiny a jsou k poražení. Nevzhlížím k nim jako k bohům,“ hlásá Kyrgios.

Zvládne dnes další ze svých ďábelských kousků?