Strýcová v semifinále čtyřhry ŽIVĚ, Siniaková a Krejčíková ve Wimbledonu padly | iSport.cz

Česká tenistka Barbora Strýcová krátce poté, co postoupila do semifinále Wimbledonu • ČTK

Euforie české tenistky Barbory Strýcové krátce poté, co vyhrála čtvrtfinále Wimbledonu • Reuters

Serena Williamsová se raduje z postupu do finále Wimbledonu po výhře nad Barborou Strýcovou • Reuters

Barbora Strýcová gratuluje Sereně Williamsové k semifinálové výhře a postupu do finále Wimbledonu • Reuters

Barbora Strýcová bojuje ve Wimbledonu opět o finále, tentokrát ve čtyřhře. Poté, co ve čtvrtek nezastavila sedminásobnou singlovou šampionku Serenu Williamsovou, zkouší projít do prvního grandslamového finále deblové soutěže po boku Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Před ní v All England Clubu neuspěly obhájkyně titulu ve čtyřhře Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Zápas Strýcové můžete sledovat ONLINE na iSport.cz. Hrají se také mužská semifinále.