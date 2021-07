Kouč Bajin: Plíšková je v soukromí úplný opak. Jak mění její myšlení?

Když rozjel spolupráci s Karolínou Plíškovou, ohlásil jako cíl vyhrát ne jeden, ale hned několik grandslamových titulů. Nyní ve Wimbledonu poprvé tvrdě atakují tenhle cíl a Sascha Bajin je spokojený, že došlo na jeho slova. Šestatřicetiletý rodák ze Srbska s německým pasem, který byl osm let sparingpartnerem Sereny Williamsové a Naomi Ósakaová pod ním vyhrála US Open i Australian Open, dokazuje, že trénovat umí. Jeho svěřenkyně Karolína Plíšková si to dnes rozdá o finále Wimbledonu s Arynou Sabalenkovou .

Karolína prozradila, že jste její úspěch ve Wimbledonu předpověděl. Jak jste to tušil?

„Už od začátku, co jsme spolu začali pracovat, jsem řekl, že naším cílem je vyhrát grandslam. Nechtěl jsem, aby to znělo nabubřele, ale tak jsem to prostě cítil. Navíc Karolína už všechny jiné turnaje kromě grandslamu vyhrála, tak o co jiného usilovat? Od začátku mi bylo jasné, že má stále ohromný potenciál a skvělý tenis zvlášť na Wimbledon. Rychlejší povrchy jí prostě sedí. Abych byl upřímný, přišlo mi, že v prvním zápase se Zidanšekovou, kdy prohrávala 2:5, se něco otočilo. Najednou začala hrát rychleji, jako by se změnilo její myšlení. Od té chvíle vypadá na dobré cestě.“

V Londýně je také daleko pozitivnější na kurtu, hodně se směje, není negativní. Je to také důvod úspěchu?

„Rozhodně. Kája musí pochopit rozdíl mezi frustrací a negativitou. Frustrace na kurtu je O. K., ale negativita ne. Myslím, že si to pomalu uvědomuje. Má kolem sebe super pozitivní lidi. Mě, svého manžela, fyzioterapeuta, všichni se snažíme udržet Káju co nejpozitivnější, dodávat jí energii. A doufáme, že se to přenese i na kurt. Když jste pozitivní mimo něj, budete i na něm. Vždyť to přece není vůbec špatný život hrát Wimbledon, živit se tenisem. Není důvod být negativní.“

Karolína je perfekcionistka, stále na své hře hledá chyby. Je těžké změnit její myšlení?

„Víte, když je někdo takhle nastavený, může se změnit. Ale potřebujete k tomu impuls, třeba právě pozitivní lidi kolem sebe. Čím víc s nimi jste, tím víc se i do vás promítne jejich nadšení. Kája vidí, že má kolem sebe tým, který skutečně věří v její talent, který pro ni chce jen to nejlepší. A myslím, že se to pomalu ukazuje.“

Vy jste prý velmi pozitivní člověk. Je to vaše nátura, nebo jste tak byl vychován?

„Někdo vidí sklenici vždycky zpola prázdnou, já vidím věci vždy v dobrém světle. Tenhle přístup mě dostal tam, kde teď jsem. Takový jsem byl vždycky. Tenisté žijí v bublině a někdy si neuvědomují, co mají. Já si to připomínám pořád. Jsem v Londýně na Wimbledonu, můžu trénovat bývalou světovou jedničku, život je přece skvělý, tak proč se mračit!“

Jak byste popsal prvních pět měsíců spolupráce s Karolínou? Asi všichni čekali lepší výsledky.

„Rozhodně bych neřekl, že jsme měli špatné výsledky. V Austrálii prohrála s Karolínou Muchovou, která tam postoupila do semifinále. Karolína byla ve finále v Římě, prohrála s pár hráčkami, které se pak hned prosadily. Sloane (Stephensová) na French Open byla těžkou soupeřkou. Rozhodně jsem to necítil tak, že by byl důvod panikařit. Měl jsem pro Karolínu svůj plán a doufal jsem, že mi bude důvěřovat. Byl jsem stoprocentně přesvědčený, že když vydržíme v nastolené práci a nenecháme se odradit, úspěch přijde.“

Takže jste neztrácel víru?

„Absolutně ne. Každý turnaj, na který přijedeme, čekám, že Karolína zazáří a bude hrát v neděli finále. Tak moc v ni věřím.“

Na čem dlouhodobě nejvíc pracujete?

„Nepůjdu moc do hloubky, ale děláme na technických detailech a také na mentálním nastavení. Snažím se ji naučit, jak reagovat, když se třeba nedaří. To je také umění a vyžaduje stejně tréninku jako forhend nebo bekhend. Jsem moc spokojený, jak je Karolína otevřená, jak přijímá nové věci. V jejím věku to není samozřejmost.“

Co je jiného na její hře ve Wimbledonu?

„Má velký servis a ten se na tak rychlý povrch vždycky hodí. Začala lépe returnovat, což se ukázalo v osmifinále se Samsonovovou. A také to bude důležité proti Sabalenkové. Velmi dobře hraje první tři zahajovací údery výměn, to je vždycky na trávě nejdůležitější.“

Co čekáte od zápasu se Sabalenkovou?

„Její tenis není žádné tajemství. Tluče do míčů, jde si pro body. Je velmi nebezpečná z obou stran. Čekáme, že na Karolínu poletí spousta rychlých míčů, takže na tohle jsem se ji snažil nachystat. Myslím, že to bude velmi těžký zápas a opravdu tuhá bitva. Aryna má na předloktí tetování tygra, je to bojovnice. Ale Karolína taky. A doufám, že z tohohle turnaje bude moct odcházet s hlavou nahoře. Ale to trochu předbíhám.“

Jak se vám zatím zamlouvá spolupráce s Karolínou?

„Musím říct, že jsem za ni ohromně vděčný, je to požehnání. Je úžasná. Znal jsem ji jen z kurtu, takže nejvíc mě překvapilo, jaká je mimo něj. Při zápasech bere tenis vážně, neustále je koncentrovaná, málokdy se usměje. Ale v soukromí je úplný opak. Je s ní legrace, hodně se směje. Je potěšení jí být nablízku. Moje práce je díky tomu o hodně snazší. Když pracujete s někým, s kým si nerozumíte, nemůžete mít úspěch. Ale my si rozumíme, řekl bych, že jsme na stejné vlně. Stejně jako s jejím manželem. Lidé by byli překvapení, kolik toho za kulisami odpracuje. Oba jsou skvělí.“

O čem s Karolínou klábosíte?

„Úplně o všem. Nedávno jsme se při večeři bavili o epizodě seriálu Sex ve městě, kterou zrovna viděla. Mluvíme o nákupech, o čemkoliv. S ní to fakt není problém. Vycházíme spolu dobře, proto mě ta spolupráce tak baví.“