Finále Wimbledonu: Djokovič prahne po dvacátem triumfu, překazí debutant plány?

Na startu sezony v Melbourne proti světové jedničce nastoupil Daniil Medveděv, v Paříži Stefanos Tsitsipas. Na londýnské trávě se Novak Djokovič v souboji o titul bude muset popasovat s Matteem Berrettinim. Pokud si chce Srb udržet naději na letošní grandslamovou neporazitelnost, musí vyřadit letos na trávě suverénního Itala.

„Tenhle turnaj je pro mě nejlepší na světě. V každém utkání se tady snažím dostat ze sebe maximum, a když na tenhle dvorec vstoupím, chci vždycky vyhrát,“ ubezpečil dobře naladěný Djokovič.

Jen jedna výhra jej dělí od třetího wimbledonského titulu v řadě. Ve svém 30. grandslamovém finále může v neděli přidat do sbírky 20. titul, čímž by vyrovnal rekordní sbírku Švýcara Rogera Federera a Španěla Rafaela Nadala. „Grandslamy jsou pro mě teď nejvíc a bude to pro mě čest, když budu ve svém milovaném sportu psát historii,“ prohlásil srbský favorit.

V Londýně má zdánlivě lehčí roli než nedávno na pařížské antuce, kde se musel po cestě k titulu vypořádat s antukovým králem Rafaelem Nadalem. Na trávě v All England Clubu do každého zápasu vstupoval z pozice jasného favorita, což potvrdil i v semifinále vítězstvím nad Denisem Shapovalovem. „Myslím, že výsledek neodpovídá průběhu. V prvním setu byl asi lepší, měl moře šancí a zaslouží si aplaus. V budoucnu o něm uslyšíme,“ řekl Srb o soupeři. Dvaadvacetiletý Kanaďan v boji se současným tenisovým panovníkem ztratil přes nadšený výkon všechny tři vyrovnané koncovky setů – 6:7, 5:7, 5:7.

Finálovým sokem Srba bude světová devítka bez zkušeností s grandslamovým finále. Na první pohled tak není pochyb: Djokovič bude ve svém sedmém finále Wimbledonu tvrdě útočit na celkově šestý vavřín.

Jenže vyzyvatel Djokoviče na startu června chytil slinu. Berrettini od té doby drží zápasovou bilanci 14:1. A co víc? Letos na trávě ještě neprohrál. Před Wimbledonem totiž opanoval prestižní podnik v Queen's Clubu. A pokud si nejste jisti, jediným přemožitelem Itala z poslední doby je právě srbská jednička, která jej udolala ve čtyřsetové bitvě ve čtvrtfinále Roland Garros.

„Nemám vůbec slov. Potřebuji ještě pár hodin k tomu, abych pochopil, co jsem dokázal. Děkuji divákům i své rodině, moc jsem si to užil. Je to asi můj nejlepší den v životě. Jsem rád za to, jak tady reprezentuji Itálii,“ hlásil Berrettini po vítězství 6:3, 6:0, 6:7 a 6:4 v úvodním semifinále nad Polákem Hubertem Hurkaczem.

Stal se prvním italským finalistou Wimbledonu. Dosavadním maximem pětadvacetiletého tenisty na grandslamech bylo semifinále z předloňského US Open. „Teď věřím, že můžu být úspěšný i ve finále,“ řekl nebojácně Berrettini.