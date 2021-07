Wimbledon: První Ital ve finále vyzve Djokoviče. Peschkeová padla

Novak Djokovič vs. Matteo Berrettini. To je složení wimbledonského finále v mužském singlu. Obhájce titulu z roku 2019 Djokovič v semifinále udolal po tuhém boji Kanaďana Denise Shapovalova 7:6 (3), 7:5 a 7:5. Berrettini se jako první Ital v historii dostal do finále Wimbledonu po výhře nad přemožitelem Rogera Federera Hubertem Hurkaczem z Polska 6:3, 6:0, 6:7 a 6:4. Před branami finále skončila Květa Peschkeová, která po boku Němce Kevina Krawietze v mixu v den svých 46. narozenin padla s britským párem Salisbury/Dartová 2:6, 6:4 a 4:6.