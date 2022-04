První vážný trest! Wimbledon vyloučí Rusy, nemusí se bát právní bitvy

Ruští a běloruští tenisté budou muset podepsat dokument o tom, že odsuzují Putinovu invazi na Ukrajinu. Začalo se proto spekulovat, jestli to pro některé tenisty nemůže být problém... • Reuters/Geoff Burke

Ještě to není oficiální, podle zákulisních informací je však rozhodnuto: Wimbledon letos proběhne bez ruských a běloruských tenistů i tenistek. Nejslavnější turnaj planety, respektive jeho pořadatelé z All England Clubu, uplatní plošný zákaz startu pro reprezentanty ze zemí, které se podílí na agresi vůči Ukrajině. Opatření se dotkne téměř dvou desítek sportovců včetně prominentních jmen jako světové dvojky Daniila Medveděva a čtyřky Aryny Sabalenkové.

V úterý oznámila dosud jediná ruská šampionka Wimbledonu Maria Šarapovová radostnou zprávu – v pětatřiceti letech je těhotná, dítě čeká s britským snoubencem a podnikatelem Alexanderem Gilkesem. O den později je jasné, že letos nikdo z Ruska nenaváže na její slavný triumf z roku 2004, kdy talíř Venus Rosewaterové pozvedla jako sedmnáctiletá.

Rusové i Bělorusové jsou totiž pro letošní 135. ročník turnaje na londýnské adrese SW 19 persony non grata. Jestliže se zprvu hovořilo o tom, že tenistům a tenistkám ze zemí agresora by mohl být umožněn start v případě, pokud písemně stvrdí, že nepodporují válku ruského prezidenta Vladimira Putina, nyní už taková varianta neexistuje.

Pro ostrá opatření už se během března vyslovil britský ministr sportu Nigel Huddleston, All England Club ale nepotřeboval příliš povzbuzovat. Rozhodnutí vzal bez politického krytí čistě na sebe a ATP i WTA byly pouze informovány, jaký je konečný verdikt bez toho, aby mohly ve prospěch svých ruských a běloruských členů intervenovat.

Svoboda rozhodování

Zákaz se dotkne minimálně pěti tenistů a dvanácti tenistek, kteří měli jistotu účasti v hlavní soutěži Wimbledonu. Stejné se však týká i těch, jež se mohli o účast ucházet alespoň v kvalifikaci.

Nejprominentnějšími jmény na seznamu jsou světová dvojka Daniil Medveděv momentálně se zotavující po operaci kýly a dámská čtyřka Aryna Sabalenková. Tu loni v londýnském semifinále vyřadila Karolína Plíšková.

Ruský pár Veronika Kuděrmetovová a Elina Vesninová loni prohrál finále čtyřhry, z ruských mužů se nejdále dostal čtvrtfinalista Karen Chačanov. Ti všichni mohou na podobné tažení zapomenout. Především díky tomu, že londýnští pořadatelé mají nezávislý status na velkých tenisových organizacích a nehrozí jim právní následky.

„Privátní kluby mají větší svobodu v rozhodování o tom, komu povolí hrát a komu ne. Nehrozí jim právní pře o diskriminaci jako tenisovým asociacím. Když řídíte tenisový okruh, můžete zakázat hráčům nastupovat, když například ovlivňují výsledky zápasů či dopují. Ale musíte dokázat, že důvod vaší akce byl opodstatněný. Pokud by obě túry zaujaly takový striktní postoj, ruští hráči je mohou soudit za to, že jim zabraňují vykonávat práci, ačkoliv se oni sami ničím neprovinili. Wimbledon ale takový problém nemá,“ sdělil listu The Daily Telegraph zdroj.

Wimbledon je dosud jediným turnajem, který k takto striktnímu opatření sáhl. Například grandslamové Roland Garros, jež startuje už 22. května, nic podobného nechystá.

Mezinárodní tenisová federace ITF po vypuknutí války koncem února pozastavila Rusku a Bělorusku členství ve svých řadách, jejich reprezentace nemohou hrát Davis Cup ani BJK Cup. ATP a WTA zrušily turnaje v Rusku.

V kontextu reakce ostatních sportů šlo o jednoduché a v podstatě bezbolestné formální kroky. Stejně jako vyškrtnutí ruských a běloruských vlaječek u jmen na žebříčcích, což má symbolizovat, že daní jedinci startují jako neutrální sportovci.

Až nyní přichází od Wimbledonu skutečný tenisový trest, který je vidět a bude bolet. Letošní ročník akce v All England Clubu startuje 27. června.