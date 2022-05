Jaká exhibice? Tohle je Wimbledon! Navrátilové vadí pohrdání turnajem

Jílek vytrvalý tam s láskou stříhají na osm milimetrů, aby byly kurty na dva týdny v roce dokonalé. Tak jako celý Wimbledon, turnaj turnajů, jenž je v podstatě synonymem tenisu. Už od roku 1877, coby nejstarší z grandslamů. Kdo ho vyhraje, získá členství v All England Clubu a nesmrtelnost v bílém sportu. Co víc chcete?

Dnešní tenisté odpovídají – body do žebříčku! Jelikož je ATP ani WTA letos nechtějí udělovat coby trest pro turnaj za vyhoštění Rusů a Bělorusů, říká například Naomi Ósakaová: „Nevím proč, ale Wimbledon bez bodů mi přijde jako exhibice. A v té nedokážu hrát na sto procent.“ Prý se zatím kloní k názoru, že se do Londýna neuráčí dorazit.

Wimbledon je pravidelně nejštědřejším turnajem, nabízí nejvyšší prize money v roce. Zákulisím se šíří zpráva, že letos ale nebude tak velkorysý a odměny poníží. Má jít o odvetu vůči ATP a WTA za sebrání bodů. A to prý ještě All Egland Club chystá žalobu na tenisové organizace.

Loni se jen za nástup do prvního kola dával na Church Road milion a půl korun. Když to bude letos míň, někteří tenisté a tenistky, zvlášť ti starší, co mají vyděláno, se nebudou obtěžovat a zamíří místo na londýnskou trávu na dovolenou.

Nejcennějším vlastnictvím tenisu je jeho historie a úcta k ní. Jaroslav Drobný, šampion z roku 1954, kdysi vyprávěl Janu Kodešovi, jak dostal za vítězství pohár a poukaz do obchodního domu Harrods na 600 liber. „Chodil jsem po obchoďáku, držel v ruce ten voucher a koukal, co bych koupil. Jenže oni tam měli prd, samý věci pro baby. A za peníze mi ten papír vyměnit nechtěli.“

Ano, všichni potřebují vydělávat, aby mohli platit účty za tým i cestování. Budovat kariéry a sbírat body, aby se dostávali do největších turnajů. Na londýnské trávě ale leží mnohem víc a přemýšlet jako Ósakaová, která potřebuje body, jinak nebere Wimbledon vážně, je třeba pro legendy minulosti nepochopitelné.

Martina Navrátilová, devítinásobná vítězka z All England Clubu, jen nevěřícně kroutí hlavou. „Mně bylo úplně jedno, jestli hraju o body či peníze. Pro mě to byl vždycky Wimbledon a vše ostatní bylo vedlejší. Chtěla jsem jen držet trofej, ten krásný talíř. Vůbec nerozumím tomu, že by ho někdo kvůli bodům nechtěl hrát.“