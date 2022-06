Obliba trávy stoupá, ale sen o druhém Wimbledonu? Nikdo to nezaplatí

PŘÍMO Z LONDÝNA | Betonová sezona zabere věčnost, trvání té antukové se počítá v měsících. Ale travnatá? Pět týdnů a dost. Po Wimbledonu se zase z travařek, bot s miniaturními špunty, zase přezujete. Někteří to vítají, jiní by osvěžující tenis na zeleném pažitu provozovali mnohem déle. Tráva, kdysi dominantní povrch tenisu, na němž se hrály tři ze čtyř grandslamů, je sezonní záležitost jak wimbledonské jahody. Ačkoliv její obliba stále stoupá, je zřejmě nereálné, aby zabrala v kalendáři víc místa. Proč? Udržování travnatých kurtů je asi třikrát tak nákladné jak těch antukových či betonových.

Pokud by se hlasovalo o prodloužení travnaté sezony, byla by Petra Kvitová první, kdo by divoce mával ve vzduchu rukou a křičel - ano, ano. „Kéž by to tak bylo. Pokaždé, když dohraji Wimbledon, říkám si: škoda, že travnatá sezona končí, vždyť zrovna začala,“ povzdechne si dvojnásobná šampionka Wimbledonu a majitelka celkem pěti travnatých titulů. Podobně úspěšné jak ona jsou z aktivních hráček pouze sestry Williamsovy – Serena vlastní 8 a Venus taktéž 5 titulů.

Až do roku 1974 se přitom Wimbledon, US Open a Australian Open hrály na trávě. Zatímco kurty ve Flushing Meadows a Melbourne Parku jsou už dávno vybetonované, Wimbledon je ochráncem tradice. A retro se vrací do módy, od devadesátých let nebyl travnatý kalendář tak silný a výnosný jako dnes. Přispívá k tomu i změna z roku 2016, kdy se pauza mezi Roland Garros a Wimbledonem natáhla ze dvou týdnů na tři.

Kromě tradičních bašt v německém Halle, londýnském Queensu či nizozemské Hertogenboschi se uchytily turnaje ve Stuttgartu, Berlíně, na Mallorce či v lázeňském městečku Bad Homburgu. Vesměs jde o akce s extrémně silnými sponzory, protože tahle zábava není pro každého.

„Pořádat travnatý turnaj je násobně dražší než na antuce či betonu,“ říká Edwin Weindorfer, turnajový ředitel ze Stuttgartu. Kolikrát dražší? „Tak dvakrát až třikrát,“ líčí.

Rozdíl dělá péče o trávu. To je nepřetržitá práce, aby se na ní pak hrálo jeden týden v roce. „Tráva je živí organismus a vyžaduje denní péči po celý rok,“ popisuje Weindorfer. Marcel Hunze, turnajový ředitel z nizozemského Hertogenbosche, je ještě konkrétnější. „Údržba jednoho kurtu za rok vyjde na 25 tisíc eur,“ prozradil. Přepočet na české koruny? Zhruba 625 tisíc. A teď si vezměte, že takový Wimbledon má dvorců dvě desítky…

Jenže londýnský grandslam, to je zavedená a velmi výnosná značka, jež ročně generuje zisk skoro 50 milionů liber. Druhý takový není. I proto je těžké představit si, že by program tenisové sezony mohl dostat travnatý turnaj druhé nejvyšší kategorie 1000. Jak ATP tak WTA pořádá na trávě pouze akce 250 či 500. „Věřím, že jednou bychom se ho mohli dočkat,“ míní přesto šéf ATP Andrea Gaudenzi.

„Nemyslím, že by někdo druhý mohl tak velkou akci zaplatit,“ tvrdí Weindorfer, šéf společnosti Emotion Group, která pořádá travnaté turnaje ve Stuttgartu, Berlíně a na Mallorce.

Zdá se, že Wimbledon ještě dlouho zůstane jen jeden.

