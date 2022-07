Prohra s úsměvem. Zvedám se, těší Krejčíkovou. A pauzy? Nepodvádím!

PŘÍMO Z LONDÝNA | Do stavu 6:2, 4:4 to vypadalo hodně nadějně, druhý set však Barboře Krejčíkové smolně utekl i kvůli prasklému výpletu, pak už ji loňská čtvrtfinalistka Ajla Tomljanovicová přetlačila – 6:2, 4:6, 3:6 a zaslouženě vyhrála. Příliš mnoho nevynucených chyb (34) od Báry, pro kterou tak Wimbledon zůstává stále posledním grandslamem, na němž si nezahrála čtvrtfinále.

Dlouho se zápas vyvíjel nadějně. Co se pokazilo v koncovce druhého setu?

„Špatně se to sešlo, udělala jsem moc chyb, dala jí víc jednodušších míčů zadarmo. A pak mě brejkla.“

První set jste měla pod kontrolou, co se semlelo pak?

„Ona je dobrá hráčka, loni tu byla ve čtvrtfinále, takže se začala zlepšovat a já začala dělat víc chyb. Na trávě stačí jeden míček sem, druhý tam a zápas se může celý otočit.“

Po Viktoriji Golubicové jste v rané fázi turnaje chytila další čtvrtfinalistku z loňska, los vám moc nepomohl, že?

„Těžký los, jednu čtvrtfinalistku jsem porazila, proti druhé jsem k tomu měla taky blízko. Takže singl hodnotím velice pozitivně. Můj tenis se zlepšuje zápas od zápasu. A to, že přijde nějaká prohra, se prostě stane.“

V koncovce osudné druhé sady jste uprostřed gamu měnila raketu, pak jste se šla převléct na toaletu, za chvíli vám ošetřovali levé chodidlo. Měla některá z věcí vliv na utkání?

„Nepraskla mi struna, ale přišlo mi, že mi míče strašně ulétávají, tak jsem si šla pro raketu s tvrdším výpletem. Pak jsem se nešla převléct, ale na záchod. (smích) A noha? Kdybych mohla, nechala bych si ji ošetřit už o pauze po druhém setu. Po prvním gamu jsem hned řekla rozhodčímu, aby mi ji někdo přišel přelepit, protože mám docela sedřená chodidla, jak musím hrát ještě ve starých botách.“

Proč hrajete ve starých?

„Mám nové boty, ale ještě starou značku. S novou značkou (Fila) jsme ještě boty nestihli doladit na moji velikost, takže jsem musela hrát v těch starých. Mám z nich odřeniny, otlačeniny na chodidlech.“

Na začátku utkání jste se podivovala nad stavem kurtu. Co vás zarazilo?

„Je v něm díra a ne malá. Když jsem šla při rozehrávce servírovat, normálně jsem se lekla, protože jsem do ní šlápla. Jsem ráda, že se mi nic nestalo.“

Vraťme se ještě k vašemu tradičnímu odchodu z kurtu po druhém setu, což je váš zvyk. Některé fanoušky jím pobuřujete. Vnímáte to?

„Když potřebuju jít na záchod nebo se převléct, snažím se, aby to bylo co nejrychlejší a abych se vešla do nových časových úseků. Když jde soupeřka, taky mi to nevadí. Každý na to nahlíží jinak. Komu to vadí, mohl by si zkusit, že převlékání není úplně nejrychlejší, když je člověk zpocený. Každý máme své svědomí a víme, jestli to děláme schválně, nebo ne. Každý se na sebe musí podívat a říct si, jestli je dobrý, nebo je…“ (smích)

Vy máte svědomí čisté?

„Rozhodně. Není mi příjemné, když si někdo myslí, že to dělám schválně. Nechci tím soupeřku rozhodit. To nemám zapotřebí, i když jiné hráčky to tak dělají. Vyžádají si i ošetření, které nepotřebují. Smí se to, tak se to využívá. Ale myslím si, že dobré hráčky si toho nevšímají. A jak na to nahlížejí fanoušci? Ať si to jdou sami zkusit. Ono jde i o zdraví. Když hraju ve zpoceném oblečení a je zima, jsem pak hned nemocná. Na to jsem náchylná. Radši se jdu převléct a udělám všechno pro to, abych zůstala zdravá.“

Letos na Roland Garros na vás ale za pauzu bučelo publikum na centrkurtu, to nemohlo být příjemné.

„Taky že nebylo. Ale jak říkám, kdo v té situaci nikdy nebyl, tak to nepochopí. Svědomí mám čisté a nemám se za co stydět. Prostě se jdu převléct, a když to stihnu do předepsaného času, tak co jako? Ať si bučí. Co mám dělat?“

Ve Wimbledonu k vám bylo obecenstvo naopak velmi shovívavé. Jak tedy hodnotíte vzhledem k těžkému losu a dlouhé herní pauze postup do 3. kola?

„Je to povzbuzující. Cítím se lépe, vidím věci pozitivněji, než když jsem hrála v Paříži. Tam to bylo dost těžké. S každým utkáním se zlepšuji, odehrála jsem tady tři dobré a velmi těžké zápasy. A ještě pokračuji ve čtyřhře, na což se těším. Fyzicky se cítím dobře. Od úterý tady hraju každý den a poslední tři dny se cítím fyzicky nejlépe. Takže žádný problém, naopak. Proto už vyhlížím další turnaje.“

Jaký bude váš program po Wimbledonu?

„Jedu úplně všechno, co můžu. Ale jen singl. Budapešť, Hamburk, Prahu, potom v Americe na betonu Toronto, Cincinnati, US Open. Doma jsem byla dlouho, teď chci co nejvíc hrát, protože mi tenis moc chyběl. Budu se snažit dál zlepšovat, abych se dostala tam, kam chci.“