Plíšková po debaklu vtipkovala: Měli přijít aktivisti, třeba by mě nakopli

PŘÍMO Z LONDÝNA | Nejhorší travnatou sezonu kariéry sehrála v jednatřiceti letech Karolína Plíšková. Nastoupila na třech turnajích, získala jedinou výhru. Vrcholem zmaru se ukázal být Wimbledon, kde finalistka z roku 2021 utrpěla debakl s neznámou Srbkou ze třetí stovky žebříčku Nataliou Stevanovičovou 2:6, 3:6. Osmadvacetiletá kvalifikantka umořila při grandslamovém debutu favoritku čopovanými údery a po senzačním triumfu za pouhých 65 minut předvedla na kurtu v euforii vítězný taneček. Naopak Plíšková po Roland Garros prohrála v 1. kole i na druhém grandslamu za sebou, což se jí nepřihodilo rovných deset let.

Soupeřčina hra na trávě působila nepříjemně. Byl problém v ní, nebo spíš ve vás?

„V obojím. Znepříjemnila mi zápas hodně, ale já nehrála vůbec dobře. Servis nepsal, i když nebyl úplně nejhorší. Strašně špatně se mi hrálo, na chvíli vysvitlo slunce, pak zafoukalo. Bylo těžké najít klid ve výměnách. A do toho jsem pořád lovila ty její čopy na zemi. Hrála nepříjemně a já si s tím bohužel neporadila.“

Jak jste se cítila před turnajem?

„Docela dobře. A myslím, že bych i tenhle zápas zahrála dobře, kdybych ho o něco líp začala. Jenže pak jsem se už necítila vůbec dobře, s těmi jejími čopy jsem se nemohla chytit. Všechny míče jsem měla na zemi, nemohla jsem chodit do úderů. Bohužel jsem si ani v jednom setu nedokázala trochu déle podržet servis, což byl taky problém. Myslím, že tahle soupeřka bude nepříjemná jenom na trávě, na ostatních površích by to byl jiný zápas.“

Nejlíp jste hrála na konci duelu, odvrátila jste pět mečbolů.

„To byla taky trochu náhoda, sešlo se mi to, trefila jsem pár dobrých míčů. Ale pořád jsem kazila returny, což byla hrozná škoda, protože ona nemá servis žádnou bombu.“

Hráli jste na kurtu číslo 18, v zápase před vámi na něj aktivisté z Just stop oil vběhli a rozsypali oranžové konfety. Všimla jste si?

„Jo. I když jsem nevěděla, proti čemu protestovali. Škoda, že nepřišli i na náš zápas, možná by mě nakopli.“ (smích)

Nepůsobíte úplně zdrceně. Naučila jste se brát porážky postupem věku lépe?

„Některé jsou horší, některé lepší. Nechci říkat, že si s věkem zvykám, ale už jsem prohrála takových zápasů… Stává se to skoro každý týden, takže se na to dá zvyknout.“

Tak špatnou travnatou sezonu jste ale v kariéře ještě neodehrála. Co o ní říct?

„Byla blbá, no… Měla jsem i špatné losy. V Berlíně hned Petru (Kvitovou), která tam vyhrála. Pak Kasatkinovou v Eastbourne, ta zase postoupila do finále. Až na tenhle poslední jsem ale neodehrála nějaké blbé zápasy.“

Dáte si teď dovolenou?

„Asi jo. Mám pak v plánu hrát Washington, ještě uvidím, jestli budu hrát. Antuka byla všelijaká, hrála jsem i nehrála, trochu jsem se zranila. Potřebuju jen nějaké zápasy a bude to zase dobrý. Beton mám vždycky lepší. Turnaje v Americe se mi obvykle daří, tak uvidíme.“