Wimbledon ONLINE: do boje jde osm Čechů, někdo ještě v prvním kole

Tenisty dnes ve Wimbledonu po dalších středečních odkladech kvůli nepříznivému počasí čeká opět nabitý den. V All England Clubu se představí osm českých zástupců. Do turnaje vstoupí Linda Nosková zápasem s Dalmou Gálfiovou z Maďarska. První kolo rovněž čeká turnajovou šestnáctku Karolínu Muchovou, která nastoupí proti Julii Niemeierové z Německa. Ve druhém kole by měli zabojovat Jiří Lehečka, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová, Markéta Vondroušová a Marie Bouzková. Všechny české zápasy sledujte v podrobných ONLINE reportážích na iSport.cz.