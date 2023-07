Díky Elině zapomínáme na to zlé, říká Ukrajinka. Děkuje Češkám za podporu

PŘÍMO Z LONDÝNA | Je velkou kamarádkou sester Plíškových, úspěšnější Karolíně pomáhala i v roli koučky. Ve Wimbledonu ale kmitá bývalá ukrajinská tenistka Olga Savčuková (35 let) po zápasech svých krajanek. Dělají jí radost. Hlavně Elina Svitolinová, čtvrteční semifinálová soupeřka Markéty Vondroušové .

Co vás při Wimbledonu zaměstnává?

„Jsem tu spíš jako turistka, ne v roli trenérky nebo komentátorky. Sleduju ukrajinské hráčky. V jeden den se objevily v deseti zápasech. Letos se jim zvlášť daří, což je báječné. Ale není snadné stihnout všechno.“

Býváte jako divačka nervózní?

„Při Elininých zápasech jo. Při rozhodujícím tiebreaku proti Azarenkové jsem se úplně třásla. A po něm jsem si musela skočit na drink.“

Z ukrajinských tenistek je cítit velká sounáležitost. Souhlasíte?

„Ano. Opravdu mě zaujalo, jak tu naše holky drží pohromadě. Jsou si blíž než kdykoliv dřív.“

Po sociálních sítích koluje fotka, na níž jste s Curenkovou, Kosťukovou a Svitolinovou. Jak vznikla?

„Úplně náhodně, prostě jsme na sebe v areálu narazily. Žádný sraz nebo aranžování.“

Zmínila jste Svitolinovou. Co říkáte na její wimbledonské tažení?

„Někdo tvrdí, že je pohádkové. Ale já za ním vidím hlavně dřinu. Není jednoduché zvládat mateřství i kariéru. Někdy v únoru jsme si volaly a ona povídá: Pomalu začínám s kondicí. Všechno mě bolí.“

A pak získala titul ve Štrasburku, na Roland Garros postoupila do čtvrtfinále, teď září v Londýně. Je její návrat překvapující?

„Myslím, že je hlavně inspirující. Ukazuje, že mámy můžou hrát tenis na nejvyšší úrovni. A taky dělá radost spoustě lidí u nás doma, kteří na pár hodin můžou zapomenout na všechno zlé okolo. Wimbledon přece jen sleduje i širší veřejnost. Proto Elininy výsledky přitahují tolik pozornosti.“

Tvrdí, že po comebacku změnila styl. Souhlasíte? V čem?

„Myslím, že si vybrala skvělého kouče. Když jsem viděla, že najala Raemona Sluitera, napadlo mě: Páni, to je parádní volba. Přidala na agresivitě. Pohyby při servisu se mi zdají plynulejší. Její hra je pestřejší. A taky se mi zdá víc v pohodě. Na zápasy se těší, žene ji mocná motivace. Tenis ji baví. Možná taky vidí věci z jiného úhlu.“

Jak jste si blízké?

„Jsme velmi dobré kamarádky. Známe se od jejího nástupu na WTA Tour. Jsme často v kontaktu.“

Potvrdíte její pověst milé ženy?

„Skoro každý říká, že je fajn. Ale kdo ji poznal víc, ví, jaké má dobré srdce. Její duše působí až dětsky čistě, což je mezi dospělými vzácné.“

Co vás napadlo, když na ni diváci na Roland Garros bučeli po porážce ve čtvrtfinále se Sabalenkovou, které nepotřásla pravicí?

„Ta reakce mě zklamala. Ji samozřejmě taky. Ale francouzské publikum bučí na kdekoho. Myslím, že spousta lidí pořád neví, co se na Ukrajině opravdu děje a proč naše hráčky nepodávají ruku Ruskám a Běloruskám.“

Tady v Londýně se situace obrátila, když obecenstvo s nevolí vyprovodilo do šatny Azarenkovou, kterou Elina vyřadila, že?

„Ano. Nám je jasné, jaké vztahy vládnou mezi znepřátelenými národy. Ale mnozí fanoušci netuší, jaký postoj zastávají ukrajinské tenistky.“

Měli by pořadatelé oznámit, že po utkání nebude žádná gratulace u sítě?

„Ano, souhlasím s Elinou, že by takové prohlášení pomohlo. A nechápu, proč se mu organizátoři brání.“

Jste stále kapitánkou ukrajinské reprezentace v BJK Cupu?

„Zrovna teď jednáme o mé další roli. Uvidíme, jak se rozhodneme. Ptáme se taky hráček, hodně záleží na jejich názoru. Každopádně zůstanu u týmu. Buď se vrátím na svou bývalou pozici, nebo dostanu nějakou manažerskou úlohu.“

Proč jste nedorazila do Turecka na utkání Ukrajina - Česko?

„Protože nám na Bahamách na pláži ukradli z auta všechny doklady. Jsem hloupá, že jsem si je brala s sebou, ale nenapadlo mě, že se něco přihodí, když jsme se pořád drželi opodál. Nevadilo mi, že jsme přišli o platební karty, protože je můžete kdykoliv zablokovat. Ale ztracené dokumenty jen tak nenahradíte. Stálo mě hodně času, než jsem všechno vyřídila. Asi týden jsem brečela. Mrzí mě, že jsem do Turecka nemohla přiletět.“

Klíčovou postavou české družstva v Beleku byla Markéta Vondroušová, která se ve čtvrtek střetne se Svitolinovou. Jak se vám zamlouvá její styl?

„Markéta je extrémně zručná levačka. Umí s míčem různé věci, aniž by se nějak nadřela. I když komentuju její zápasy, nejde odhalit veškeré její přednosti. Ty soupeřky poznají až na dvorci, kolikrát bývají dost překvapené.“

Co rozhodne o vítězce?

„Markéta určitě vybalí svůj pestrý úderový rejstřík. Kdykoliv se jí naskytne příležitost, zařadí do výměny kraťas. Elina se bude snažit tlačit a bojovat do padnutí. V semifinále Wimbledonu se spousta aspektů smaže. Klíčové bude, která z nich se na velké scéně víc uvolní, kdo projeví větší vůli, kdo se líp připraví a kdo v dané chvíli zvolí správné řešení. Hodí se samozřejmě i trocha štěstí.“

Po utkání s Ruskou Kuděrmětovovou prohlásila Vondroušová, že na ni má pifku, kvůli jejímu chování. Co to pro vás znamená?

„Je milé, když se české tenistky staví na naši stranu. Krejčíková, Vondroušová, Kvitová... Často čtu na internetu spousty hanlivých komentářů o ukrajinských tenistkách, což mě pokaždé raní. Málokdo dokáže pochopit, v jaké jsme situaci. Co kdyby se něco podobného přihodilo jim?“

V Česku jsme v minulém století několikrát poznali, co Rusové dovedou.

„Ano. Vždyť třeba slova Petry Kvitové z Miami (prohlásila, že ruští a běloruští sportovci by neměli startovat na olympiádě) u nás vzbudila velký ohlas. Většinou se k tak zásadním otázkám nevyjadřuje, o to cennější bylo, když nás podpořila. Každý takový výrok nám ohromně pomáhá, za každý jsme vděční.“

Jak vypadá vaše rodinná situace? Podařilo se vám vysvobodit otce uvízlého v Donbasu?

„Bohužel ne. Nic se nezměnilo. Snažili jsme se ho odtud dostat, ale on sám tvrdí, že pokus o útěk z té oblasti by teď byl nebezpečný. A já nemám dost informací, abych mu jeho názor vyvrátila.“

Dokážete se s ním spojit?

„Většinou si píšeme, protože hovory málokdy projdou. Zrovna dneska volal, což se mnou i manželem trhlo. Lekli jsme se, že se něco stalo. Naštěstí nás chtěl jenom pozdravit. Víte, na Wimbledonu jsme v ráji. Mohli bychom si myslet, že tohle je svět a život. Jenže není. Tady jsme mimo realitu.“