Wimbledon ONLINE: Plíšková končí už v 1. kole! Menšík bojuje s Bublikem

Brenda Fruhvirtová na snímku z kvalifikace US Open • Profimedia.cz

Svátek všech tenisových fanoušků začíná. Úvodní den turnaje ve Wimbledonu, kde loňský triumf obhajuje Markéta Vondroušová či Carlos Alcaraz, nabízí celou řadu utkání včetně pěti zápasů zástupců českého tenisu. Odpoledne se v 1. kole představuje Jakub Menšík proti Alexanderu Bublikovi z Kazachstánu. Do akce jde rovněž Linda Nosková, Brenda Fruhvirtová a Karolína Muchová. Svoji poušť v Londýně rychle skončila Karolína Plíšková, která padla s Dianou Šnajderovou 1:2 na sety. ONLINE přenosy zápasů sledujte na iSport.cz.

Plíšková znovu končí hned v 1. kole

Tenistka Karolína Plíšková dohrála ve Wimbledonu v 1. kole. Na travnatém grandslamu v All England Clubu dnes nedotáhla k vítězství dobře rozehraný duel s Ruskou Dianou Šnajderovou a prohrála 6:4, 4:6, 5:7. Finalistka turnaje z roku 2021 Plíšková vypadla hned po úvodním utkání třetího grandslamového turnaje sezony podruhé za sebou.

Dvaatřicetileté Plíškové nepomohlo ani devět es a 42 vítězných míčů. Duel s dvacetiletou Šnajderovou, která před Wimbledonem vyhrála turnaj v německém Bad Homburgu, prohrála po dvou hodinách a 24 minutách.

Bývalá světová jednička a finalistka letošního travnatého turnaje v Nottinghamu Plíšková nastoupila s obvázaným pravým stehnem. Úvod zápasu jí vyšel. Ve třetí hře vzala soupeřce servis, v šestém gamu odvrátila tři brejkboly a po čtyřiceti minách získala první set.

Ve druhé sadě získala Plíšková vedení 3:2, výhodu brejku ale hned ztratila. V desátém gamu za stavu 4:5 sice česká tenistka smazala na servisu nepříznivý stav 0:40, Šnajderová si ale poté vypracovala další setbol a proti němu tentokrát Plíšková zahrála dvojchybu.

Také třetí set měla Plíšková dobře rozehraný. Vedla 2:0, Šnajderová ale srovnala a v desáté hře si vypracovala dva mečboly. Plíšková je odvrátila, za stavu 5:6 ji ale Ruska dostala znovu pod tlak a česká tenistka tentokrát při odvracení třetího mečbolu zahrála míč do autu.

Alcaraz zdolal kvalifikanta

Obhájce titulu Carlos Alcaraz vstoupil do Wimbledonu výhrou 7:6, 7:5, 6:2 nad soupeřem z kvalifikace Markem Lajalem. Jednadvacetiletý španělský tenista s estonským vyzyvatelem bojoval téměř dvě a půl hodiny a v prvních dvou setech musel dohánět ztrátu podání, ale nakonec z pozice třetího nasazeného hráče roli favorita potvrdil.

„Trochu mě překvapil a jsem za první letošní vítězství na zdejším centrkurtu rád. Ještě pořád jsem nervózní, když tu hraju,“ řekl Alcaraz na dvorci.

Tři týdny po triumfu na French Open měl se soupeřem z třetí stovky žebříčku hlavně v prvních dvou setech práci. V první sadě ztratil servis za stavu 2:2, ale soupeře hned o výhodu připravil. Na další brejkboly už nedošlo a tie-break vyhrál Alcaraz 7:3. Druhý set ale nezačal dobře, prohrával 0:2, ale znovu se mu povedl okamžitý návrat do zápasu, za stavu 5:5 vzal Lajalovi podání opět a sám pak uhrál čistou hru.

Třetí set se už hrál podle not bývalé světové jedničky. Alcaraz začal ziskem soupeřova podání, později přidal další brejk a vedl 5:1. Při Estoncově servisu ještě neproměnil mečbol, při vlastním podání hned ten další ano.

První zápas zvládl bez ztráty setu také loňský semifinalista Daniil Medveděv z Ruska. Pátý nasazený hráč porazil 6:3, 6:4, 6:2 Američana Aleksandara Kovacevice.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 50 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Ruud (8-Nor.) - Bolt (Austr.) 7:6 (7:2), 6:4, 6:4,

Dimitrov (10-Bulh.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 6:4, 7:5,

Shapovalov (Kan.) - Jarry (19-Chile) 6:1, 7:5, 6:4,

Šang Ťün-čcheng (Čína) - Garín (Chile) 7:5, 6:4, 6:4,

Fognini (It.) - Van Assche (Fr.) 6:1, 6:3, 7:5,

Struff (Něm.) - Marozsan (Maď.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3,

Čorič (Chorv.) - Meligeni (Braz.) 6:3, 7:6 (7:2), 6:3,

Alcaraz (3-Šp.) - Lajal (Est.) 7:6 (7:3), 7:5, 6:2,

Medveděv (5-Rus.) - Kovacevic (USA) 6:3, 6:4, 6:2,

Nakashima (USA) - Báez (18-Arg.) 6:2, 6:3, 6:4,

Monfils (Fr.) - Mannarino (22-Fr.) 6:4, 3:6, 7:5, 6:4,

Tiafoe (29-USA) - Arnaldi (It.) 6:7 (5:7), 2:6, 6:1, 6:3, 6:3,

Čang Č'-čen (32-Čína) - Janvier (Fr.) 7:6 (7:4), 6:3, 6:2,

Wawrinka (Švýc.) - Broom (Brit.) 6:3, 7:5, 6:4,

Thompson (Austr.) - Kotov (Rus.) 5:7, 5:7, 6:4, 6:4, 6:4,

Berrettini (It.) - Fucsovics (Maď.) 7:6 (7:3), 6:2, 3:6, 6:1,

Muller - Gaston (oba Fr.) 6:4, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Sakkariová (9-Řec.) - Kesslerová (USA) 6:3, 6:1,

Pavljučenkovová (25-Rus.) - Townsendová (USA) 7:6 (7:4), 6:1,

Jastremská (28-Ukr.) - Podoroská (Arg.) 6:1, 7:6 (7:1),

Gračovová (Fr.) - Curenková (Ukr.) 6:3, 6:1,

Ču Lin (Čína) - Beguová (Rum.) 6:0, 6:4,

Minnenová (Belg.) - Watsonová (Brit.) 7:5, 6:4,

Paoliniová (7-It.) - Sorribesová (Šp.) 7:5, 6:3,

Kasatkinová (14-Rus.) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:0,

Kosťuková (18-Ukr.) - Šramková (SR) 6:3, 6:2,

Todoniová (Rum.) - Danilovičová (Srb.) 7:5, 6:1,

Rusová (Niz.) - Jüan Jüe (Čína) 6:2, 6:3,

Mertensová (Belg.) - Hibinová (Jap.) 2:6, 6:2, 6:4,

Šnajderová (Rus.) - Plíšková (ČR) 4:6, 6:4, 7:5,

Keysová (12-USA) - Trevisanová (It.) 6:4, 7:6 (7:4),

Burelová (Fr.) - Lysová (Něm.) 6:2, 6:4,

Wang Ja-fan (Čína) - Schmiedlová (SR) 6:0, 3:6, 6:4,

Ósakaová (Jap.) - Parryová (Fr.) 6:1, 1:6, 6:4,

Savilleová (Austr.) - Stearnsová (USA) 6:4, 6:2.