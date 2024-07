Wimbledon ONLINE: Kopřiva padl s Djokovičem, hrají Macháč a Siniaková

PŘÍMO Z LONDÝNA | Loni ovládla Wimbledon jako první nenasazená hráčka v dějinách. Po dvanácti měsících zaznamenala Markéta Vondroušová v All England Clubu další historický milník, tentokrát však hodně temný. Stala se teprve druhou obhájkyní v profesionální éře, která zkrachovala už v 1. kole. Proti Španělce Jessice Bouzasové, která dosud na grandslamu nevyhrála jediný zápas, kapitulovala na centrkurtu 4:6, 2:6. Na hlavním dvorci Vít Kopřiva nestačil na hvězdného Novaka Djokoviče, s nímž padl 1:6, 2:6 a 2:6. Do druhého kola prošla bez problémů Marie Bouzková, o postup ještě hrají Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč. ONLINE přenosy ze všech českých zápasů můžete sledovat na webu iSport.cz.

Mít v tenise něco společného se Steffi Grafovou nezní vůbec zle. O tohle spojení však Markéta Vondroušová nestála. Dosud jedinou wimbledonskou šampionkou, která při obhajobě vypadla v 1. kole, byla v profesionální éře německá legenda. Stalo se roku 1994, kdy Grafová senzačně podlehla Američance Lori McNeilové (7:5, 7:6).

Vondroušové odchod byl ještě rychlejší. Na centrkurtu vydržela pouhých 66 minut. Od začátku zápasu, kdy v prvním gamu vyslala proti brejkbolu dvojchybu, byla pozadu. Když odezněla počáteční tréma, už byl znát problém s pohybem a strach ze zranění. Pravá kyčel se ani dvanáct dnů od berlínského pádu zcela nevyléčila. Když jí v pondělí fyzioterapeut Martin Janoušek protahoval nohu, při jednom z pohybů jí do očí vhrkly slzy, jak byl bolestivý.

Bouzasová, jednadvacetiletá rodačka z Galície a 83. hráčka žebříčku, není žádným esem. Pole ženského tenisu je dnes však tak hluboké a vyrovnané, že se odhalí každá slabá chvíle. A tu Vondroušová před zraky maminky Jindřišky i mladší sestry Julie, které zasedly v její lóži, měla.

Neodvrátila jediný z pěti brejkbolů, kterým čelila. Spáchala na své poměry velký počet nevynucených chyb (28). Usoužený výraz jasně demonstroval její nepohodu.

„Jsem šťastná, tohle je jeden z nejdůležitějších momentů mého života,“ vzkazovala vítězka Bouzasová a publikum na centrkurtu ji odměnilo bouřlivým potleskem, zatímco loňská hrdinka Vondroušová kvapem mizela do šatny. Tohle je sport, dámy a pánové…

Jessica Bouzasová Maneirová 2 6 6 Markéta Vondroušová 0 4 2 Zobrazit online přenos

Bouzková s jistotou

Předloňská čtvrtfinalistka Bouzková potvrdila proti Rieraové roli favoritky. Soupeřce vzala šestkrát servis, sama přišla jen o dva. Argentinka udělala 34 nevynucených chyb, Bouzková 18. V dalším kole se česká tenistka střetne s turnajovou sedmnáctkou Annou Kalinskou z Ruska.

Marie Bouzková 2 6 6 Julia Rieraová 0 2 1 Zobrazit online přenos

Sedmadvacetiletý Kopřiva čelil při debutu v hlavní soutěži Wimbledonu držiteli 24 grandslamových titulů Djokovičovi necelé dvě hodiny. Na centrkurtu uhrál proti sedminásobnému vítězi turnaje pět her.

Nevypracoval si ani jeden brejkbol, sám o servis přišel šestkrát. Djokovič, který se vrátil na kurty necelé čtyři týdny po operaci kolena, postoupil do 2. kola Wimbledonu podevatenácté v kariéře.

Vít Kopřiva 0 1 2 2 Novak Djokovič 3 6 6 6 Zobrazit online přenos

Šwiateková má 20. výhru za sebou

Světová tenisová jednička Iga Šwiateková zvládla vstup do Wimbledonu a v prvním kole vyřadila 49. hráčku žebříčku Sofii Keninovou. Třiadvacetiletá polská favoritka, jejímž maximem na travnatém grandslamu je loňské čtvrtfinále, zvítězila 6:3, 6:4 a s americkou soupeřkou zvládla bez ztráty setu i čtvrtý vzájemný duel.

Šwiateková ve svém prvním letošním utkání na trávě navázala na vítězné tažení z antukového Roland Garros, které ovládla potřetí za sebou a počtvrté celkově. S bývalou světovou čtyřkou a šampionkou Australian Open z roku 2020 ztratila v prvním setu podání, v té době už ale měla výhodu brejku a v dalším průběhu zůstala na rozdíl od soupeřky na servisu stoprocentní. Celkově dvacáté vítězství za sebou slavila za 79 minut po prvním mečbolu.

Hladkou výhrou vstoupila do Wimbledonu i předloňská vítězka Jelena Rybakinová. Turnajová čtyřka porazila za hodinu a deset minut rumunskou kvalifikantku Elenu-Gabrielu Ruseovou 6:3, 6:1. Ve druhém kole se pětadvacetiletá ruská rodačka reprezentující od roku 2018 Kazachstán utká s o 11 let starší Laurou Siegemundovou. Německá hráčka na úvod strávila na kurtu jen o jeden game a necelou čtvrthodinu více v duelu s Ukrajinkou Katerynou Baindlovou (6:4, 6:1).

Program třetího grandslamového turnaje roku opakovaně narušoval déšť a některé zápasy pořadatelé přeložili na středu. Než se poprvé rozpršelo a následovala hodinová pauza, stihla postoupit pátá nasazená Američanka Jessica Pegulaová, která za pouhých 49 minut porazila krajanku Ashlyn Kruegerovou 6:2, 6:0.

Jistý vstup do turnaje prožil také čtvrtý nasazený Alexander Zverev, který na londýnské trávě podobně jako Šwiateková dosud čeká na průlom. Wimbledon je jediný grandslam, kde dosud nehrál semifinále, a dokonce na něm nebyl nikdy ani ve čtvrtfinále. Při osmé účasti finalista nedávného Roland Garros vyřadil na úvod Španěla Roberta Carballése po koncentrovaném výkonu a výhře 6:2, 6:4, 6:2.

„Léta jsem tu měl svoje problémy, ale teď se cítím jinak. V minulosti jsem z nějakého důvodu řekl, že travnaté kurty nemám rád. Teď jsem se rozhodl, že je miluju,“ řekl spokojený olympijský šampion na kurtu.

Naopak překvapivý konec potkal šestého nasazeného Andreje Rubljova z Ruska, který nestačil na argentinského soupeře z druhé stovky žebříčku Francisca Comesanu. Třiadvacetiletý debutant na grandslamové akci zvítězil nad loňským čtvrtfinalistou 6:4, 5:7, 6:2, 7:6. Rubljov v utkání opakovaně ztrácel nervy, čílil se na sebe i svůj tým a dokonce si vzteky raketou poranil koleno.

„Hrát tady byl můj sen. Jsem šťastný a nevím, co mám říct,“ uvedl na kurtu Comesana.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 50 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Etcheverry (30-Arg.) - Nardi (It.) 6:1, 6:4, 6:2,

Nišioka (Jap.) - Borges (Portug.) 6:2, 7:6 (8:6), 2:6, 6:3,

Popyrin (Austr.) - Monteiro (Braz.) 6:4, 6:7 (8:10), 6:3, 6:4,

Munar (Šp.) - Harris (Brit.) 6:4, 6:4, 3:6, 6:3,

Djokovič (2-Srb.) - Kopřiva (ČR) 6:1, 6:2, 6:2,

Zverev (4-Něm.) - Carballes (Šp.) 6:2, 6:4, 6:2,

Hurkacz (7-Pol.) - Albot (Mold.) 5:7, 6:4, 6:3, 6:4,

De Minaur (9-Austr.) - Duckworth (Austr.) 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4),

Shelton (14-USA) - Bellucci (It.) 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4,

Mpetshi Perricard (Fr.) - Korda (20-USA) 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:3,

Musetti (25-It.) - Lestienne (Fr.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2,

Darderi (It.) - Choinski (Brit.) 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 6:2,

Comesana (Arg.) - Rubljov (6-Rus.) 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5),

Seyboth Wild (Braz.) - Jubb (Brit.) 1:6, 3:6, 7:6 (8:6), 6:4, 7:5,

Walton (Austr.) - Coria (Arg.) 6:3, 6:3, 7:5,

Rune (15-Dán.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:1, 6:4, 6:4,

Fearnley (Brit.) - Moro (Šp.) 7:5, 6:4, 7:6 (14:12),

Fils (Fr.) - Stricker (Švýc.) 6:3, 6:2, 3:6, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Rybakinová (4-Kaz.) - Ruseová (Rum.) 6:3, 6:1,

Pegulaová (5-USA) - Kruegerová (USA) 6:2, 6:0,

Dartová (Brit.) - Paj Čuo-süan (Čína) 6:4, 6:0,

Siegemundová (Něm.) - Baindlová (Ukr.) 6:4, 6:1,

Wang Sin-jü (Čína) - Tomovová (Bulh.) 7:6 (7:4), 3:6, 6:0,

Bouzasová (Šp.) - Vondroušová (6-ČR) 6:4, 6:2,

Bucsaová (Šp.) - Bogdanová (Rum.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:5),

Bouzková (ČR) - Rieraová (Arg.) 6:2, 6:1,

Ostapenková (13-Lot.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:1, 6:2,

Samsonovová (15-Rus.) - Masárová (Šp.) 6:3, 4:6, 6:2,

Kalinská (17-Rus.) - P. Udvardyová (Maď.) 6:3, 6:2,

Šwiateková (1-Pol.) - Keninová (USA) 6:3, 6:4,

Boulterová (32-Brit.) - Mariaová (Něm.) 7:6 (8:6), 7:5,

Fernandezová (30-Kan.) - Bronzettiová (It.) 6:4, 6:3,

Avanesjanová (Rus.) - Kalininová (Ukr.) 6:2, 6:3.