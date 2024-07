Alcaraz a Sinner postupují, Krejčíkové se dařilo i v deblu. Prokletí Gauffové

Carlos Alcaraz postoupil na Wimbledonu přes Uga Humberta do čtvrtfinále • ČTK / AP / Alberto Pezzali

Úřadující šampion Španěl Carlos Alcaraz postoupil na tenisovém Wimbledonu do čtvrtfinále. Francouze Uga Humberta porazil dnes na londýnském centrkurtu pod zataženou střechou za tři hodiny 6:3, 6:4, 1:6, 7:5. Dál jde také světová jednička Ital Jannik Sinner, který si poradil s Američanem Benem Sheltonem v poměru 6:2, 6:4, 7:6. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila ve Wimbledonu do osmifinále čtyřhry. Dohrál naopak Tomáš Macháč. Druhá hráčka světového žebříčku Coco Gauffová ani na pátý pokus nepřešla ve Wimbledonu přes 4. kolo.

Ve vítězném tažení na trávě v All England Clubu pokračuje i novozélandská kvalifikantka Lulu Sunová. Třiadvacetiletá tenistka ukončila ve 4. kole naděje poslední britské zástupkyně Emmy Raducanuové a zvítězila po takřka tříhodinovém boji 6:2, 5:7, 6:2. Mezi osm nejlepších hráček prošla i Italka Jasmine Paoliniová, jejíž soupeřka Američanka Madison Keysová vzdala za stavu 6:3, 6:7, 5:5 kvůli zranění.

Jednadvacetiletý Alcaraz se dostal do grandslamového čtvrtfinále podeváté v kariéře a mimo loňské Australian Open, kde chyběl kvůli zranění, posedmé za sebou. Stejně jako ve 3. kole proti Američanovi Francesi Tiafoeovi přestál řadu nepříjemných momentů, tentokrát se ale vyvrcholení v pátém setu vyhnul. Ve čtvrté sadě nevyužil vedení 3:1 a v osmém gamu čelil při podání stavu 0:40, přesto vývoj otočil a po brejku v 11. hře dotáhl duel k postupu.

„Byl to zápas na vysoké úrovni. Teď si trochu odpočinu a připravím se na další utkání,“ řekl v rozhovoru na kurtu Alcaraz, který se příště utká s Američanem Tommym Paulem, nebo krajanem Robertem Bautistou.

Vítěz letošního Australian Open Sinner prošel do wimbledonského čtvrtfinále třetím rokem v řadě. Světovou čtrnáctku Sheltona zdolal potřetí za sebou. Američanovi nepomohlo ani 15 es.

Dvaadvacetiletý Sinner měl první dva sety pod kontrolou. Ve třetím prohrával 1:4, dokázal ale vyrovnat a vynutit si tie-break. Odvrátil v něm tři setboly, sám měl za stavu 10:9 druhý mečbol, na nějž Shelton zahrál dvojchybu.

Sunové, které ve světovém žebříčku patří až 123. místo, se podařilo do druhého týdne proklouznout při druhém startu v hlavní soutěži grandslamu. Při premiéře na letošním Australian Open vypadla hned v 1. kole, nyní proti Raducanuové dala vzpomenout na tři roky staré úspěšné tažení soupeřky z kvalifikace až k titulu na US Open.

„No páni, byl to skvělý zápas. Musela jsem bojovat zuby nehty. Neuvěřitelné, vůbec teď nemám slov,“ řekla Sunová v rozhovoru na kurtu a jen těžko krotila emoce. Její další soupeřkou bude Chorvatka Donna Vekičová.

Turnajová sedmička Paoliniová vyhrála první set díky dvěma brzkým brejkům, Ve druhé sadě smazala ztrátu 1:5 a vynutila si zkrácenou hru, v ní ale prohrála 6:8. V rozhodujícím třetím setu vedla Keysová už 5:2. Poranila si ale tříslo a ani po zdravotní pauze nezvládla s obvázanou levou nohou duel ukončit. Finalistka letošního Roland Garros Paoliniová srovnala na 5:5, načež Keysová v slzách zápas vzdala.

„Je mi to moc líto. Takhle končit zápas je špatné. Odehrály jsme dobré utkání, bylo to hodně nahoru dolů. Z postupu jsem šťastná, ale také je tam i smutek. Není hezké takhle vyhrát,“ uvedla na kurtu Paoliniová, která se do čtvrtfinále Wimbledonu dostala jako pátá Italka v tzv. „open éře“.

Po skreči soupeře jde dál i pátý nasazený Daniil Medveděv. V duelu s Grigorem Dimitrovem sice prohrával 0:3, dokázal ale manko smazat. Bulharský tenista si pak při podklouznutí poranil stehno a zápas za stavu 3:5 vzdal.

Krejčíková jde dál, Macháč končí

Tenistka Barbora Krejčíková postoupila ve Wimbledonu do osmifinále čtyřhry. S německou spoluhráčkou Laurou Siegemundovou dnes na londýnské trávě porazily americkou dvojici Hailey Baptisteová, Alycia Parksová 6:3, 6:3. Dohrál naopak Tomáš Macháč. S Číňanem Čang Č'-čenem podlehli turnajovým jedenáctkám Máximu Gonzálezovi a Andrési Moltenimu z Argentiny 6:7, 4:6.

Nasazené osmičky Krejčíková a Siegemundová uspěly v prvním setu díky dvěma brejkům. Ve druhé sadě byl duel přerušen za stavu 6:3, 3:2 kvůli dešti. Česko-německá dvojice po návratu získala brejk a dotáhla ho do vítězného konce. V dalším kole se Krejčíková se Siegemundovou utkají s tchajwansko-ruskou dvojicí Chan Hao-Ching, Veronika Kuděrmětovová.

Macháč s Čang Č'-čenem nenapodobili proti Gonzálezovi a Moltenimu triumf z osmifinále letošního Roland Garros. Na trávě v All England Clubu nevyužili ani jeden ze tří brejkbolů a prohráli za hodinu a 22 minut. V grandslamovém osmifinále budou chybět poprvé v sezoně.

Gauffová znovu nepřešla přes 4. kolo

Druhá hráčka světového žebříčku Coco Gauffová ani na pátý pokus nepřešla ve Wimbledonu přes 4. kolo. Dvacetiletá americká tenistka, jež vloni získala na US Open první grandslamový titul, podlehla krajance Emmě Navarrové 4:6, 3:6. Vítězka se ve čtvrtfinále utká s Jasmine Paoliniovou z Itálie.

Po světové jedničce Ize Šwiatekové z Polska v All England Clubu ztroskotala v osmifinále i turnajová dvojka. Nejvýše nasazenou hráčkou v pavouku zůstává čtyřka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, šampionka z roku 2022.

Třiadvacetiletá Navarrová postoupila do čtvrtfinále na grandslamovém turnaji poprvé v kariéře. Ve Wimbledonu to dokázala při druhém startu, v loňské premiéře se rozloučila hned v prvním kole.

Výsledky tenisového Wimbledonu:

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Alcaraz (3-Šp.) - Humbert (16-Fr.) 6:3, 6:4, 1:6, 7:5.

Sinner (1-It.) - Shelton (USA) 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Medveděv (5-Rus.) - Dimitrov (10-Bulh.) 5:3 skreč.

Paul (12-USA) - Bautista (Šp.) 6:2, 7:6 (7:4), 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Gonzalez, Molteni (11-Arg.) - Macháč, Čang Č'-čen (ČR/Čína) 7:6 (7:4), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Paoliniová (7-It.) - Keysová (12-USA) 6:3, 6:7 (6:8), 5:5 skreč.

Vekičová (Chorv.) - Badosaová (Šp.) 6:2, 1:6, 6:4.

Sunová (N. Zél.) - Raducanuová (Brit.) 6:2, 5:7, 6:2.

Navarrová (19-USA) - Gauffová (2-USA) 6:4, 6:3. Obecné informace

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siegemundová (8-ČR) - Baptisteová, Parksová (USA) 6:3, 6:3.