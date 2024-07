Wimbledon ONLINE: Krejčíková hraje o semifinále, vyhrála první set

Barbora Krejčíková může proniknout mezi nejlepší čtyři účastnice Wimbledonu. Česká tenistka nastupuje do čtvrtfinále, ve kterém hraje s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou. S 14. hráčkou světového žebříčku sice nemá pozitivní bilanci, v All England Clubu je ale ve skvělé formě. Potvrdí ji i dnes odpoledne a postoupí do semifinále? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.