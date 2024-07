Belligól. Tak slaví talent Mrva (16), čtvrtfinalista Wimbledonu

PŘÍMO Z LONDÝNA | Rozpřáhne ruce, vzhlédne k nebi a s kamennou tváří se vyžívá v pocitu triumfu. Tak slaví góly anglická fotbalová superstar Jude Bellingham. A při Wimbledonu výhry český mladík Maxim Mrva. Už třikrát se takhle vykoupal v pocit euforie a je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále juniorského grandslamu. A to mu je stále teprve šestnáct let.

Naposledy otočil mač s domácím Markem Cebanem na 5:7, 6:4, 6:2. „Necítil jsem se ve své kůži, po prvním setu jsem nadával, že je všechno na nic a hraju hrozně. Můj tým mi ale říkal, ať se uklidním, což jsem zvládnul. Nastartoval jsem se a už jsem hrál dobře,“ líčil Mrva, jenž k oslavě zvané Belligól připojil ještě ukázkovou poklonu, jak kdyby v publiku seděla anglická královna. „Někdy ji děláme s mým trenérem panem Čihákem, tak jsem předvedl dvě oslavy naráz,“ smál se mladý Prostějovák.

U kurtu číslo 9 se s ním radovala početná výprava. „Jsem si jistý, že tu mám nejlepší tým, nejlepší fanklub. V tom jsem tady určitě nejlepší,“ vyprávěl. V Londýně ho doprovází ostřílený kouč Josef Čihák, babička, maminka, starší brácha Matyáš, bratranec a francouzský agent Pierr Christen, jenž zastupuje i Jiřího Lehečku. A právě česká mužská jednička vyprovodila Mrvu do Londýna s cennými radami. „Přišel se podívat na můj poslední trénink v Prostějově, mluvili jsme spolu asi třicet minut, dal mi dobré tipy na trávu,“ děkoval Mrva loňskému osmifinalistovi Wimbledonu.

Teprve začátkem srpna bude výřečnému mladíkovi sedmnáct. Je to tvrdohlavý svéráz. Ti výjimeční ale bývají odlišní, říká se. V jeho domovském prostějovském klubu už dlouho věří, že v něm roste další úspěšný profesionál. A na wimbledonské trávě se to začíná ukazovat. Možná to není náhoda, dřív totiž Mrva platil i za nadaného fotbalistu, o kterého se zajímala Sigma Olomouci i Sparta. „Na trávě mi to fakt sedlo. Běhá se mi po ní dobře, dokážu se i klouzat. A servis mi chodí,“ libuje si dvanáctý borec juniorského žebříčku a mládežnický daviscupový šampion z roku 2023.

I v Londýně má velké plány, ač ho v semifinále čeká o rok starší Nor Nicolai Budkov Kjaer, nasazená dvojka. „Hrál jsem s ním třikrát a mám to 3:0. Je hodně dobrý, vyhrál už dvě patnáctky mezi muži. Už něco umí, ale věřím, že ho porazím i počtvrté,“ předsevzal si Mrva, jenž hraje zápasy v čepici s rovným kšiltem otočeným dozadu tak jako jeho největší tenisový idol Nick Kyrgios. „Je tady, mohl by mi přijít dát nějaké rady na trénink. Ale to bych se asi nedoplatil…“