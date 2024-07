Žačka a učitelka. Novotná dobývala Wimbledon, pak vychovala nástupkyni

PŘÍMO Z LONDÝNA | Nikoliv superfavoritka Jelena Rybakinová, ale jen vlastní slzy přemohly Barboru Krejčíkovou na cestě do wimbledonského finále. Vzpomínka na zesnulou trenérku Janu Novotnou, legendární lady Wimbledon, vyvolala v osmadvacetileté finalistce hluboké citové hnutí. Na centrkurtu All England Clubu, kde si Novotná triumfem a stejnou měrou srdcervoucími finálovými porážkami postavila pomník nezapomenutelné tenisové velikánky, stála šestadvacet let po trenérčině vítězství její žačka. Před sebou poslední sobotní krok mezi nezapomenutelné hrdinky. „Tak moc mi chybí…,“ štkala Krejčíková.