Svéráz Krejčíková mezi tenisovou šlechtou. Jak to v tom Česku děláte?

Dvakrát Petra Kvitová, před rokem Markéta Vondroušová, letos senzační Barbora Krejčíková. „Zahraniční kolegové se mě ptají, jak to v Česku vlastně děláme,“ usmívá se nad wimbledonskou dominancí českých tenistek ve speciálním díle podcastu Centrkurt redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Jaroch. „Bára je teď mezi tenisovou šlechtou, dojalo jí to. Ona je takový tenisový svéráz, trochu uzavřená, všechny organizační věci si třeba vyřizuje sama, což je na tomhle levelu nevídané. Ale moc jí to přeju, na letošní ročník budu díky ní vzpomínat moc a moc rád,“ říká Jaroch, pro kterého byl letošní turnaj na kurtech All England Clubu 18. Wimbledonem. Co rozhodlo finále ve prospěch Krejčíkové? Jak zápas a turnaj jako takový prožíval Jan Kodeš? Co Krejčíková a olympiáda? A co srovnání s Kvitovou?